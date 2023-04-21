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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 21.04.2023
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13:05 21.04.2023 (обновлено: 13:37 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866877994.html
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 21.04.2023
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:05
2023-04-21T13:37
в мире
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 21 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 04.56 (03.56 мск)", - говорится в сообщении. 24 ноября прошлого года азербайджанские сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 км.
https://ria.ru/20230419/zemletryasenie-1866482787.html
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в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4

В Каспийском море на глубине 60 километров произошло землетрясение магнитудой 4

© Евгений Майструк/ радио SputnikВид на Каспийское море
Вид на Каспийское море
© Евгений Майструк/ радио Sputnik
Вид на Каспийское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
"В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 04.56 (03.56 мск)", - говорится в сообщении.
24 ноября прошлого года азербайджанские сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2.
Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 км.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Вблизи Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
19 апреля, 22:48
 
В миреКаспийское мореАзербайджан
 
 
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