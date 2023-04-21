https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866877994.html

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 21.04.2023

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4

В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:05

2023-04-21T13:05

2023-04-21T13:37

в мире

каспийское море

азербайджан

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БАКУ, 21 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 04.56 (03.56 мск)", - говорится в сообщении. 24 ноября прошлого года азербайджанские сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 км.

https://ria.ru/20230419/zemletryasenie-1866482787.html

каспийское море

азербайджан

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в мире, каспийское море, азербайджан