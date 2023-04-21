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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 21.04.2023
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:05
2023-04-21T13:05
2023-04-21T13:37
в мире
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 21 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается в релизе республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 04.56 (03.56 мск)", - говорится в сообщении. 24 ноября прошлого года азербайджанские сейсмологи сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 км.
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в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
В Каспийском море на глубине 60 километров произошло землетрясение магнитудой 4