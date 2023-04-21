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Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом
Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом - РИА Новости, 21.04.2023
Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом
Российские предприниматели, которые продают свои товары в розницу с иностранных складов, в частности, при онлайн-торговле, получат возможность применять ставку... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:50
2023-04-21T10:50
2023-04-21T10:50
российский экспортный центр (рэц)
россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские предприниматели, которые продают свои товары в розницу с иностранных складов, в частности, при онлайн-торговле, получат возможность применять ставку 0% НДС, соответствующий закон приняла Госдума РФ 19 апреля.Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ вступит в силу с 1 января 2025 года."Российский экспортный центр принимал участие в разработке и продвижении данных поправок. Сейчас по законодательству применять нулевую ставку НДС при розничной торговле экспортер может только в том случае, если он отправляет свой товар иностранному покупателю почтой из России", - сообщает РЭЦ.Однако в сообщении добавляется, что "среди экспортеров, в особенности тех, кто продвигает свою продукцию на международных маркетплейсах, востребован алгоритм, когда товары заранее вывозятся из России, размещаются за рубежом на складе и затем продаются физическому лицу в розницу".В центре пояснили, что сейчас в этом случае применить нулевую ставку невозможно. С принятием поправок в Налоговой кодекс экспортная льгота станет доступна и при таких условиях. Это, в свою очередь, позволит предпринимателю сделать свой товар более конкурентоспособным на внешнем рынке.Для того, чтобы применить нулевую ставку НДС при розничной торговле с иностранных складов, предпринимателю необходимо будет предоставлять в налоговые органы реестр в электронной форме, содержащий необходимые для налогового контроля данные. Туда входят сведения из декларации на товары, по которой они ранее были вывезены с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта, сведения из документа на их оплату, об адресе доставки товаров иностранному физическому лицу-покупателю и сведения из договора аренды склада или другого помещения.
https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866713388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, госдума рф
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские предприниматели, которые продают свои товары в розницу с иностранных складов, в частности, при онлайн-торговле, получат возможность применять ставку 0% НДС, соответствующий закон приняла Госдума РФ 19 апреля.
Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ вступит в силу с 1 января 2025 года.
"Российский экспортный центр принимал участие в разработке и продвижении данных поправок. Сейчас по законодательству применять нулевую ставку НДС при розничной торговле экспортер может только в том случае, если он отправляет свой товар иностранному покупателю почтой из России", - сообщает РЭЦ
.
Однако в сообщении добавляется, что "среди экспортеров, в особенности тех, кто продвигает свою продукцию на международных маркетплейсах, востребован алгоритм, когда товары заранее вывозятся из России, размещаются за рубежом на складе и затем продаются физическому лицу в розницу".
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В центре пояснили, что сейчас в этом случае применить нулевую ставку невозможно. С принятием поправок в Налоговой кодекс экспортная льгота станет доступна и при таких условиях. Это, в свою очередь, позволит предпринимателю сделать свой товар более конкурентоспособным на внешнем рынке.
Для того, чтобы применить нулевую ставку НДС при розничной торговле с иностранных складов, предпринимателю необходимо будет предоставлять в налоговые органы реестр в электронной форме, содержащий необходимые для налогового контроля данные. Туда входят сведения из декларации на товары, по которой они ранее были вывезены с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта, сведения из документа на их оплату, об адресе доставки товаров иностранному физическому лицу-покупателю и сведения из договора аренды склада или другого помещения.