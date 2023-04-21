https://ria.ru/20230421/zakon-1866826915.html

Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом

Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом - РИА Новости, 21.04.2023

Госдума: экспортеры получат ставку 0% НДС при розничной продаже за рубежом

Российские предприниматели, которые продают свои товары в розницу с иностранных складов, в частности, при онлайн-торговле, получат возможность применять ставку... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:50

2023-04-21T10:50

2023-04-21T10:50

российский экспортный центр (рэц)

россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские предприниматели, которые продают свои товары в розницу с иностранных складов, в частности, при онлайн-торговле, получат возможность применять ставку 0% НДС, соответствующий закон приняла Госдума РФ 19 апреля.Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ вступит в силу с 1 января 2025 года."Российский экспортный центр принимал участие в разработке и продвижении данных поправок. Сейчас по законодательству применять нулевую ставку НДС при розничной торговле экспортер может только в том случае, если он отправляет свой товар иностранному покупателю почтой из России", - сообщает РЭЦ.Однако в сообщении добавляется, что "среди экспортеров, в особенности тех, кто продвигает свою продукцию на международных маркетплейсах, востребован алгоритм, когда товары заранее вывозятся из России, размещаются за рубежом на складе и затем продаются физическому лицу в розницу".В центре пояснили, что сейчас в этом случае применить нулевую ставку невозможно. С принятием поправок в Налоговой кодекс экспортная льгота станет доступна и при таких условиях. Это, в свою очередь, позволит предпринимателю сделать свой товар более конкурентоспособным на внешнем рынке.Для того, чтобы применить нулевую ставку НДС при розничной торговле с иностранных складов, предпринимателю необходимо будет предоставлять в налоговые органы реестр в электронной форме, содержащий необходимые для налогового контроля данные. Туда входят сведения из декларации на товары, по которой они ранее были вывезены с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта, сведения из документа на их оплату, об адресе доставки товаров иностранному физическому лицу-покупателю и сведения из договора аренды склада или другого помещения.

https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866713388.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, госдума рф