https://ria.ru/20230421/zachistka-1866929310.html
Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы от ополчения СБР
Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы от ополчения СБР - РИА Новости, 21.04.2023
Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы от ополчения СБР
Суданская армия начала зачистку районов вокруг столицы Хартума от ополчения Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении армии в социальной сети... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:33
2023-04-21T15:33
2023-04-21T15:33
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маргарет харрис
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столкновения в хартуме
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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Суданская армия начала зачистку районов вокруг столицы Хартума от ополчения Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении армии в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская). "Мы пережили этап стойкости и неповиновения и перешли к этапу постепенной зачистки очагов присутствия повстанческих группировок вокруг столицы", - отмечается в заявлении. Суданская армия обвинила ополчение СБР в создании блокпостов в отдельных районах, где оно "практиковало жестокие формы насилия". В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших при столкновениях в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве сообщила, что в ходе столкновений погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, судан, хартум (город), маргарет харрис, оон, россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Маргарет Харрис, ООН, Россия, Столкновения в Хартуме
Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы от ополчения СБР
Армия Судана начала зачистку районов вокруг столицы от ополчения Сил быстрого реагирования