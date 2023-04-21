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Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы

Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 21.04.2023

Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы

В Тверской области увеличили размер единовременных выплат ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, заявил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:22

2023-04-21T10:22

2023-04-21T10:22

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличили размер единовременных выплат ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, заявил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь"."В текущем году мы увеличили выплаты нашим уважаемым ветеранам. Мы выросли с этим поколением. Это наши бабушки и дедушки. Я уверен, что мы должны оказывать им такие знаки внимания каждое 9 мая", – сказал глава региона.Он пояснил, что принято решение об увеличении размера выплаты с 15 до 25 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Остальные категории получателей, которым ранее предоставлялись единовременные выплаты к празднику, получат их в текущем году в таком же размере, как и в 2022 году.Руденя также сообщил, что в этом году единовременную выплату ко Дню Победы получат родители и вдовы погибших Героев Российской Федерации.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в этом году единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат более 60 тысяч жителей Тверской области.Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 тысяч рублей. Для вдов участников войны, детей войны и тружеников тыла – 5 тысяч рублей.Единовременная денежная выплата будет производиться через организации федеральной почтовой связи или банки без заявлений от получателей. Все средства поступят до 9 мая.

https://ria.ru/20230417/proekt-1865744057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя