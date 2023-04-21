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Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 21.04.2023
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Тверская область
 
10:22 21.04.2023
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Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы
Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 21.04.2023
Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы
В Тверской области увеличили размер единовременных выплат ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, заявил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:22
2023-04-21T10:22
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличили размер единовременных выплат ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, заявил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь"."В текущем году мы увеличили выплаты нашим уважаемым ветеранам. Мы выросли с этим поколением. Это наши бабушки и дедушки. Я уверен, что мы должны оказывать им такие знаки внимания каждое 9 мая", – сказал глава региона.Он пояснил, что принято решение об увеличении размера выплаты с 15 до 25 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Остальные категории получателей, которым ранее предоставлялись единовременные выплаты к празднику, получат их в текущем году в таком же размере, как и в 2022 году.Руденя также сообщил, что в этом году единовременную выплату ко Дню Победы получат родители и вдовы погибших Героев Российской Федерации.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в этом году единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат более 60 тысяч жителей Тверской области.Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 тысяч рублей. Для вдов участников войны, детей войны и тружеников тыла – 5 тысяч рублей.Единовременная денежная выплата будет производиться через организации федеральной почтовой связи или банки без заявлений от получателей. Все средства поступят до 9 мая.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: в Тверской области увеличили размер регвыплаты ко Дню Победы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличили размер единовременных выплат ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, заявил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь".
"В текущем году мы увеличили выплаты нашим уважаемым ветеранам. Мы выросли с этим поколением. Это наши бабушки и дедушки. Я уверен, что мы должны оказывать им такие знаки внимания каждое 9 мая", – сказал глава региона.
Он пояснил, что принято решение об увеличении размера выплаты с 15 до 25 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Остальные категории получателей, которым ранее предоставлялись единовременные выплаты к празднику, получат их в текущем году в таком же размере, как и в 2022 году.
Руденя также сообщил, что в этом году единовременную выплату ко Дню Победы получат родители и вдовы погибших Героев Российской Федерации.
В Тверской области дан старт Всероссийскому проекту Хранители истории - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Тверской области дан старт Всероссийскому проекту "Хранители истории"
17 апреля, 10:26
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в этом году единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат более 60 тысяч жителей Тверской области.
Размер выплаты для жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов погибших участников Великой Отечественной войны составит 15 тысяч рублей. Для вдов участников войны, детей войны и тружеников тыла – 5 тысяч рублей.
Единовременная денежная выплата будет производиться через организации федеральной почтовой связи или банки без заявлений от получателей. Все средства поступят до 9 мая.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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