https://ria.ru/20230421/vikipediya-1866706116.html

Российская интеллигенция боится мыслить самостоятельно

Российская интеллигенция боится мыслить самостоятельно - РИА Новости, 21.04.2023

Российская интеллигенция боится мыслить самостоятельно

"Википедию" в очередной раз оштрафовали. Полтора миллиона рублей — цифра по нашим временам смешная. Там заплатят, конечно, и будут работать дальше. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:00

2023-04-21T08:00

2023-04-21T16:59

аналитика

россия

валерий фадеев

дарья дугина

грета тунберг

wikipedia

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"Википедию" в очередной раз оштрафовали. Полтора миллиона рублей — цифра по нашим временам смешная. Там заплатят, конечно, и будут работать дальше.Валерий Фадеев, глава СПЧ, призывал недавно закрыть эту инфосвалку. Фадеева поправили: там, на свалке, есть, оказывается, ценные ресурсы, и их вполне можно найти, если хорошо покопаться.Проблема в том, что все действительно ценные для российского пользователя страницы бессовестно передраны из Большой советской энциклопедии, словаря Брокгауза и Ефрона, словаря Даля и прочих полезных отечественных источников. Их стоило бы действительно выложить на русском языке в общий доступ с удобным интерфейсом и популяризировать изо всех сил. Тогда в "Википедии" не было бы никакой нужды.Что касается прочего контента, то он не просто политизирован. Он за последние годы стал откровенно оскорбительным. Самый очевидный пример: в свободной, так сказать, энциклопедии до сих пор нет статьи о Дарье Дугиной. Зато моментально — по горячим следам недавнего чудовищного теракта — появилась статья о Дарье Треповой. Из нее мы узнаем, что террористка — веселая девушка, которая сдала ЕГЭ по русскому на сто баллов. Ну молодец, что сказать.Во внутренних правилах "Википедии" прямо запрещено цитировать российские СМИ, когда речь идет о СВО. Называть СВО "спецоперацией" нельзя — только "вторжением России на Украину". Украинские СМИ цитировать тоже как бы запрещено, но почему-то можно, если речь идет о героях России. Нетрудно представить, что там пишут о героях России, правда?В результате вся инфокартина последнего года изложена в русскоязычной "Википедии" с точки зрения CNN, BBC и прочих пропагандистских вундерваффе наших стратегических противников. Это как если бы в Москве 1942-го выходила на русском "Фолькишер Беобахтер".Неудивительно, что наши защитники и герои в "Википедии" — это "террористы" и "националисты", а нацпредатели и настоящие террористы — наоборот, молодцы и "повстанцы". Они за свободу борются, понимать надо.Эта история началась задолго до СВО. Абсолютно все инфооперации западных спецслужб — от Скрипалей до блогера Навального, от виртуального "дворца Путина" до "допинга" в российском спорте — обслуживались в русскоязычной "Википедии" со всем почтением.Так же неукоснительно насаждалась в инфополе надоевшая повесточка Демпартии США. ЛГБТ и глобальное потепление, веганство и однополые семьи, углеродный след и Грета Тунберг — все в точном соответствии с линией партии.Что мешает скопипастить полезные страницы из "Википедии", выложить их в свободный доступ, а все остальное просто заблокировать? Авторские права? А как насчет авторских прав Брокгауза и Ефрона (земля им пухом)?Скорее, это просто трагичная несамостоятельность мышления нашей интеллигенции, которая и засаживает инфополе семенами пресвятого CNN. Та же картина открывается взору на любой книжной ярмарке. Сотни, тысячи переведенных с английского книг, книжечек, брошюрок, из которых реальную ценность имеет хорошо если один процент. Такое впечатление, что полстраны работает переводчиками с английского и уж не знает, что бы еще перевести.Хотя по-настоящему важные книги, хорошо раскрывающие менталитет наших стратегических противников, как ни странно, не переводятся десятилетиями. Нет на русском языке примечательного труда Германа Кана "О ядерной войне", где влиятельнейший автор советует американцам выиграть ядерную войну с СССР, угробив 30 миллионов американцев и еще больше русских. Не лежит на книжных развалах интереснейшая работа Дэйва Гроссмана "Об убийстве", которая объясняет, как американским солдатам удается массово убивать женщин и детей в оккупированных странах и сохранять при этом завидное душевное здоровье.Зато все, что касается гендерных штудий, филологии, философии, психологии, политики, постмодернизма и постструктурализма, переводится как на конвейере, только в путь. Да, информационная открытость — это отлично. Любой человек, переживший крах СССР, помнит, каким мощным болеутоляющим стала именно эта открытость в 90-е.Однако одновременно инфошквал, идущий с Запада, перекрывает многие пути для самостоятельной отечественной мысли, для нашего незаимствованного развития. Интеллектуальная элита страны, вместо того чтобы вырабатывать свои смыслы, изо всех сил изображает из себя хороших учеников и с головой погружается в море инфоповодов, которые никакого отношения не имеют к реальной жизни России. Получается своеобразный умственный эскапизм: спрятался за любимую повесточку — и все, ты в домике, а вместе с тобой лучшие люди планеты. Потом эти первые ученики поставляют "правильные" статьи в "Википедию", а люди читают их и глазам своим не верят."Все-то мы, все без исключения, по части науки, развития, мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего, всего, всего, всего, всего еще в первом предуготовительном классе гимназии сидим! Понравилось чужим умом пробавляться — въелись!" — иронизировал Достоевский.Привычка жить чужим умом, страх думать самостоятельно (что будет говорить княгиня Марья Алексевна?!) — вот действительно серьезная проблема нашего образованного слоя. Казус с "Википедией" просто очень наглядно ее иллюстрирует.

https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html

https://ria.ru/20230223/katastrofa-1853914599.html

https://ria.ru/20230213/okulus-1851607639.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, валерий фадеев, дарья дугина, грета тунберг, wikipedia