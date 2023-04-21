https://ria.ru/20230421/tsentr-1866932110.html
Германия строит в Румынии центр обслуживания оружия, используемого Киевом
Германия строит в Румынии центр обслуживания оружия, используемого Киевом - РИА Новости, 21.04.2023
Германия строит в Румынии центр обслуживания оружия, используемого Киевом
Немецкая компания Rheinmetall строит в Румынии военный центр обслуживания оружия, которое используется на Украине, сообщает портал Portalsm. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:43
2023-04-21T15:43
2023-04-21T15:43
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Немецкая компания Rheinmetall строит в Румынии военный центр обслуживания оружия, которое используется на Украине, сообщает портал Portalsm. "Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне на Украине. "Скелет" нового цеха обслуживания тяжелого вооружения уже стоит, в новом центре ремонта оружия идет интенсивная работа", - сообщает сайт Portalsm. Хаб, расположенный недалеко от украинской границы, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики. "Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и обеспечении доступности материально-технического обеспечения", — цитирует портал представителя компании. В июне 2022 года Rheinmetall основала аналогичный центр в Литве для оказания поддержки машинам НАТО в странах Балтии.
https://ria.ru/20230421/postavki-1866858956.html
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в мире, украина, румыния, германия
В мире, Украина, Румыния, Германия
Германия строит в Румынии центр обслуживания оружия, используемого Киевом
Portalsm: Германия строит в Румынии центр обслуживания оружия, используемого на Украине
КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости.
Немецкая компания Rheinmetall строит в Румынии военный центр обслуживания оружия, которое используется на Украине, сообщает портал Portalsm
.
"Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне на Украине. "Скелет" нового цеха обслуживания тяжелого вооружения уже стоит, в новом центре ремонта оружия идет интенсивная работа", - сообщает сайт Portalsm.
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Хаб, расположенный недалеко от украинской границы, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.
"Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и обеспечении доступности материально-технического обеспечения", — цитирует портал представителя компании.
В июне 2022 года Rheinmetall основала аналогичный центр в Литве
для оказания поддержки машинам НАТО
в странах Балтии
.
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