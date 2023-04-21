https://ria.ru/20230421/tovary-1866896735.html

Иранские бизнесмены предложили создать в Астрахани склад импортных товаров

Иранские бизнесмены предложили создать в Астрахани склад импортных товаров - РИА Новости, 21.04.2023

Иранские бизнесмены предложили создать в Астрахани склад импортных товаров

Иранские бизнесмены предложили создать в Астрахани склад для размещения товаров, где они будут находиться до прохождения таможенных процедур, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:10

2023-04-21T14:10

2023-04-21T14:10

астраханская область

экономика

астрахань

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Иранские бизнесмены предложили создать в Астрахани склад для размещения товаров, где они будут находиться до прохождения таможенных процедур, сообщает администрация губернатора Астраханской области. В пятницу в Торгово-промышленной палате региона состоялась встреча министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского с представителями иранского бизнеса. "Мы за диалог с бизнесом. Сложившаяся геополитическая ситуация сближает наши страны, дает преимущества с учетом Транскаспийского маршрута. Государство уделяет большое внимание его развитию. Наша задача - привлечь как можно больше иранского бизнеса для работы с Астраханской областью", - приводятся в сообщении слова Волынского. Участники встречи обсудили вопросы упрощения таможенных процедур и сокращения сроков их прохождения. Также обсуждались перспективы организации постоянно действующего выставочного пространства, где могут экспонироваться товары иранских поставщиков. "В целях увеличения товарооборота двух стран предприниматели предложили создать в Астрахани склад временного хранения, где можно будет размещать грузы до прохождения таможенных процедур", - отмечается в сообщении. Гендиректор ООО "Ритон" Хамидреза Кашефи, присутствовавший на встрече, подчеркнул, что Астрахань - ворота в Россию. "Иранский бизнес заинтересован в развитии отношений с регионом, есть инвесторы, которые хотят приехать и развивать проекты в этом городе", - сказал он. Министерство проанализирует предложения предпринимателей. Принято решение обсудить результат на следующей встрече. Волынский предложил сделать такие встречи регулярными.

https://ria.ru/20230415/ralli-1865572918.html

https://ria.ru/20230411/astrakhan-1864530803.html

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экономика, астрахань, астраханская область, россия