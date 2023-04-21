Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи
Канада закупит топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи
Пистолеты топливораздаточной колонки. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление главы минобороны страны Аниты Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
"Канада закупит до 3,3 миллионов литров топлива по программе НАТО. Сумма сделки на поставку топлива составляет 34,6 миллиона канадских долларов", - передает телеканал заявление Ананд.
По данным CBC, канадское правительство также закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у канадской компании из города Виннипег, а также радиоаппаратуру на сумму 2 миллиона канадских долларов для использования в танках Leopard 2.
Также согласно телеканалу, Канада передаст Украине модульные наплавные мосты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.