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Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 21.04.2023
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12:45 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/toplivo-1866872693.html
Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи
Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 21.04.2023
Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи
Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:45
2023-04-21T12:45
в мире
украина
канада
анита ананд
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление главы минобороны страны Аниты Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн. В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. "Канада закупит до 3,3 миллионов литров топлива по программе НАТО. Сумма сделки на поставку топлива составляет 34,6 миллиона канадских долларов", - передает телеканал заявление Ананд. По данным CBC, канадское правительство также закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у канадской компании из города Виннипег, а также радиоаппаратуру на сумму 2 миллиона канадских долларов для использования в танках Leopard 2. Также согласно телеканалу, Канада передаст Украине модульные наплавные мосты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230421/postavki-1866858956.html
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в мире, украина, канада, анита ананд
В мире, Украина, Канада, Анита Ананд
Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи

Канада закупит топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки
Пистолеты топливораздаточной колонки - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление главы минобороны страны Аниты Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
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"Канада закупит до 3,3 миллионов литров топлива по программе НАТО. Сумма сделки на поставку топлива составляет 34,6 миллиона канадских долларов", - передает телеканал заявление Ананд.
По данным CBC, канадское правительство также закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у канадской компании из города Виннипег, а также радиоаппаратуру на сумму 2 миллиона канадских долларов для использования в танках Leopard 2.
Также согласно телеканалу, Канада передаст Украине модульные наплавные мосты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаКанадаАнита Ананд
 
 
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