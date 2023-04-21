https://ria.ru/20230421/toplivo-1866872693.html

Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи

Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 21.04.2023

Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи

Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:45

2023-04-21T12:45

2023-04-21T12:45

в мире

украина

канада

анита ананд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канада закупит для Украины топливо на сумму почти 35 миллионов канадских долларов (почти 26 миллионов долларов США), а также ружья и радиоаппаратуру, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление главы минобороны страны Аниты Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн. В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. "Канада закупит до 3,3 миллионов литров топлива по программе НАТО. Сумма сделки на поставку топлива составляет 34,6 миллиона канадских долларов", - передает телеканал заявление Ананд. По данным CBC, канадское правительство также закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у канадской компании из города Виннипег, а также радиоаппаратуру на сумму 2 миллиона канадских долларов для использования в танках Leopard 2. Также согласно телеканалу, Канада передаст Украине модульные наплавные мосты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230421/postavki-1866858956.html

https://ria.ru/20230421/pomosch-1866847942.html

украина

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, анита ананд