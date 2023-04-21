https://ria.ru/20230421/teatr-1866952410.html

Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени

Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени - РИА Новости, 21.04.2023

Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени

В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:54

2023-04-21T16:54

2023-04-21T16:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей. Завершить обновление планируется осенью, к началу театрального сезона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что капитальный ремонт в главном областном театре делали четверть века назад, поэтому работы предстоят масштабные. В здании полностью заменят кровлю, витражи, обновят люстры, мраморный пол, с панорамных окон снимут тяжелые шторы.Как сообщил Артамонов, модернизация ждет главную театральную и малую сцены, зрительный зал и гримерные. Обновится и внешний вид театра. Здание украсит подсветка, а каскад газонов – новые декоративные растения.За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа. Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя.

https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов