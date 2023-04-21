https://ria.ru/20230421/teatr-1866952410.html
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени - РИА Новости, 21.04.2023
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:54
2023-04-21T16:54
2023-04-21T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866951388_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_6c1e3b0fc55870d4d0b2bfc4b8d1a89a.jpg
ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей. Завершить обновление планируется осенью, к началу театрального сезона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что капитальный ремонт в главном областном театре делали четверть века назад, поэтому работы предстоят масштабные. В здании полностью заменят кровлю, витражи, обновят люстры, мраморный пол, с панорамных окон снимут тяжелые шторы.Как сообщил Артамонов, модернизация ждет главную театральную и малую сцены, зрительный зал и гримерные. Обновится и внешний вид театра. Здание украсит подсветка, а каскад газонов – новые декоративные растения.За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа. Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя.
https://ria.ru/20230419/sotsuchrezhdeniya-1866399634.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866951388_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_25de6f1baff7f920886f897e1b1501ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей. Завершить обновление планируется осенью, к началу театрального сезона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что капитальный ремонт в главном областном театре делали четверть века назад, поэтому работы предстоят масштабные. В здании полностью заменят кровлю, витражи, обновят люстры, мраморный пол, с панорамных окон снимут тяжелые шторы.
Как сообщил Артамонов
, модернизация ждет главную театральную и малую сцены, зрительный зал и гримерные. Обновится и внешний вид театра. Здание украсит подсветка, а каскад газонов – новые декоративные растения.
«
"Театр Толстого является знаковым учреждением культуры города и области, его визитной карточкой. Уверен, после обновления он станет еще более привлекательным – и снаружи, и внутри. При сохранении исторической архитектурной составляющей, театр будет выглядеть современно и стильно", – прокомментировал Артамонов.
За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа. Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя.
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений