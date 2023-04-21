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Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени - РИА Новости, 21.04.2023
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Липецкая область
 
16:54 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/teatr-1866952410.html
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени - РИА Новости, 21.04.2023
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:54
2023-04-21T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей. Завершить обновление планируется осенью, к началу театрального сезона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что капитальный ремонт в главном областном театре делали четверть века назад, поэтому работы предстоят масштабные. В здании полностью заменят кровлю, витражи, обновят люстры, мраморный пол, с панорамных окон снимут тяжелые шторы.Как сообщил Артамонов, модернизация ждет главную театральную и малую сцены, зрительный зал и гримерные. Обновится и внешний вид театра. Здание украсит подсветка, а каскад газонов – новые декоративные растения.За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа. Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГлавную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Главную театральную площадку Липецкой области обновят к осени
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. В академическом театре имени Л.Н. Толстого приступили к масштабным ремонтным работам, для этого из бюджета Липецкой области выделено 80 миллионов рублей. Завершить обновление планируется осенью, к началу театрального сезона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что капитальный ремонт в главном областном театре делали четверть века назад, поэтому работы предстоят масштабные. В здании полностью заменят кровлю, витражи, обновят люстры, мраморный пол, с панорамных окон снимут тяжелые шторы.
Как сообщил Артамонов, модернизация ждет главную театральную и малую сцены, зрительный зал и гримерные. Обновится и внешний вид театра. Здание украсит подсветка, а каскад газонов – новые декоративные растения.
«
"Театр Толстого является знаковым учреждением культуры города и области, его визитной карточкой. Уверен, после обновления он станет еще более привлекательным – и снаружи, и внутри. При сохранении исторической архитектурной составляющей, театр будет выглядеть современно и стильно", – прокомментировал Артамонов.
За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа. Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя.
В Липецкой области до конца года отремонтируют около 40 соцучреждений - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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