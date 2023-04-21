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ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами - РИА Новости, 21.04.2023
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ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами
ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами - РИА Новости, 21.04.2023
ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами
Букмекерская компания ЛЕОН и футбольный клуб “Деньги”, выступающий в медийной футбольной лиге, продолжат сотрудничество. Об этом было объявлено на большой... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:32
2023-04-21T11:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 21 апр - ООО "Леон". Букмекерская компания ЛЕОН и футбольный клуб “Деньги”, выступающий в медийной футбольной лиге, продолжат сотрудничество. Об этом было объявлено на большой пресс-конференции, которая прошла 17 апреля в МИЦ Россия сегодня.В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера будет присутствовать на игровой форме футболистов.Экспертом на пресс-конференции выступил директор футбольного клуба “Сатурн” Роман Широков, который рассказал о том, почему нельзя сравнить профессиональный спорт с медиафутболом. В рамках дискуссии президент ФК “Деньги” Станос и Роман Широков договорились о товарищеском матче между ФК “Сатурн” и ФК “Деньги”. БК ЛЕОН выступит партнером этого мероприятия. Дата будет объявлена позже.На пресс-конференции футбольный клуб “Деньги” презентовал форму на предстоящий сезон и познакомил с новичками команды. Кроме того, на пресс-конференции присутствовал президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов, с которым обсудили итоги жеребьевки на третий сезон, а также новые правила МФЛ.Президент ФК “Деньги” Станос: “Мы рады продолжить сотрудничество с БК ЛЕОН. Это компания, которая давно на рынке и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Мы смотрим в новый сезон и надеемся, что с партнером реализуем много интересного и улучшим все показатели, у нас все для этого есть”.PR-директор БК Леон Нина Подгорнова: “Год назад медиафутбол ворвался в инфопространство и захватил внимание общества. Есть все основания полагать, что медиа спорт будет только развиваться. Эта тенденция довольно устойчива, мы видим, что сейчас запустили баскетбольную медиалигу. Мы, как современная и развивающаяся компания, не можем игнорировать тренды. С ФК “Деньги” будем сотрудничать уже второй сезон. С помощью клуба мы привлекаем новую аудиторию, присутствует в инфополе. Это два ключевых фактора, на которые мы ориентируемся в сотрудничестве с клубами. Уверена, что в новом сезоне мы будем продолжать улучшать наши показатели”.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами

© Фото : ООО "Леон"ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами
ФК Деньги продолжит сотрудничество со спонсорами - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : ООО "Леон"
ФК "Деньги" продолжит сотрудничество со спонсорами
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МОСКВА, 21 апр - ООО "Леон". Букмекерская компания ЛЕОН и футбольный клуб “Деньги”, выступающий в медийной футбольной лиге, продолжат сотрудничество. Об этом было объявлено на большой пресс-конференции, которая прошла 17 апреля в МИЦ Россия сегодня.
В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера будет присутствовать на игровой форме футболистов.
Экспертом на пресс-конференции выступил директор футбольного клуба “Сатурн” Роман Широков, который рассказал о том, почему нельзя сравнить профессиональный спорт с медиафутболом. В рамках дискуссии президент ФК “Деньги” Станос и Роман Широков договорились о товарищеском матче между ФК “Сатурн” и ФК “Деньги”. БК ЛЕОН выступит партнером этого мероприятия. Дата будет объявлена позже.
На пресс-конференции футбольный клуб “Деньги” презентовал форму на предстоящий сезон и познакомил с новичками команды. Кроме того, на пресс-конференции присутствовал президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов, с которым обсудили итоги жеребьевки на третий сезон, а также новые правила МФЛ.
Президент ФК “Деньги” Станос: “Мы рады продолжить сотрудничество с БК ЛЕОН. Это компания, которая давно на рынке и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Мы смотрим в новый сезон и надеемся, что с партнером реализуем много интересного и улучшим все показатели, у нас все для этого есть”.
PR-директор БК Леон Нина Подгорнова: “Год назад медиафутбол ворвался в инфопространство и захватил внимание общества. Есть все основания полагать, что медиа спорт будет только развиваться. Эта тенденция довольно устойчива, мы видим, что сейчас запустили баскетбольную медиалигу. Мы, как современная и развивающаяся компания, не можем игнорировать тренды. С ФК “Деньги” будем сотрудничать уже второй сезон. С помощью клуба мы привлекаем новую аудиторию, присутствует в инфополе. Это два ключевых фактора, на которые мы ориентируемся в сотрудничестве с клубами. Уверена, что в новом сезоне мы будем продолжать улучшать наши показатели”.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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