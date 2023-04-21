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В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей - РИА Новости, 21.04.2023
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02:54 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/sobaki-spasateli-1866778624.html
В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей
В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей - РИА Новости, 21.04.2023
В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей
Будущие служебные собаки-спасатели приступают к освоению азов работы в экстремальных условиях уже в возрасте восьми недель, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:54
2023-04-21T02:54
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Будущие служебные собаки-спасатели приступают к освоению азов работы в экстремальных условиях уже в возрасте восьми недель, сообщает МЧС России. "Как правило, щенки, отобранные для обучения, приступают к занятиям в возрасте восьми-десяти недель от рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Ранее сообщалось, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели. Служебные собаки МЧС выходят на пенсию в среднем через восемь лет работы в экстремальных условиях. После завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи. Отмечалось, что все собаки проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход. Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о подготовке собак-спасателей

МЧС: собак-спасателей в России учат азам профессии уже в возрасте восьми недель

© Фото : МЧС РоссииСлужебная собака
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : МЧС России
Служебная собака. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Будущие служебные собаки-спасатели приступают к освоению азов работы в экстремальных условиях уже в возрасте восьми недель, сообщает МЧС России.
"Как правило, щенки, отобранные для обучения, приступают к занятиям в возрасте восьми-десяти недель от рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
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Ранее сообщалось, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели. Служебные собаки МЧС выходят на пенсию в среднем через восемь лет работы в экстремальных условиях. После завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи.
Отмечалось, что все собаки проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход.
Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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