Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*
Великобритания ввела санкции против пяти россиян, связанных с делом Кара-Мурзы
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских физлиц, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), в том числе против "судьи, двух следователей и сотрудников ФСБ", сообщил в пятницу МИД Британии.
Ранее Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В МИД Британии осудили вынесение политику такого приговора и заявили, что "рассмотрят дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы*.
"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел сегодня (21 апреля, пятница) санкции против пяти физических лиц, связанных с отравлением и задержанием политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*", - говорится в документе на сайте британского МИД. Отмечается, что санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, "одобрила арест Кара-Мурзы*", а также двух следователей по его делу – Дениса Колесникова и Андрея Задачина.
Добавляется, что в санкционный список также попали два сотрудника ФСБ РФ - Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Как отмечается в документе, они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы* перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.
Ранее послу Великобритании в ходе вызова в МИД РФ выразили решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны, сообщал российский МИД.
Владимир Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента