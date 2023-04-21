Рейтинг@Mail.ru
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 21.04.2023 (обновлено: 13:38 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866879040.html
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 21.04.2023
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*
Великобритания ввела санкции против пяти российских физлиц, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), в том... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:11
2023-04-21T13:38
великобритания
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кара-мурза
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских физлиц, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), в том числе против "судьи, двух следователей и сотрудников ФСБ", сообщил в пятницу МИД Британии.Ранее Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В МИД Британии осудили вынесение политику такого приговора и заявили, что "рассмотрят дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы*."Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел сегодня (21 апреля, пятница) санкции против пяти физических лиц, связанных с отравлением и задержанием политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*", - говорится в документе на сайте британского МИД. Отмечается, что санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, "одобрила арест Кара-Мурзы*", а также двух следователей по его делу – Дениса Колесникова и Андрея Задачина.Добавляется, что в санкционный список также попали два сотрудника ФСБ РФ - Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Как отмечается в документе, они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы* перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.Ранее послу Великобритании в ходе вызова в МИД РФ выразили решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны, сообщал российский МИД.Владимир Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230420/sud-1866712638.html
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:335:2000:1835_1920x0_80_0_0_583b5421ebf46e8b9d3e851e6348eef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кара-мурза, в мире, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Кара-Мурза, В мире, Санкции в отношении России
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*

Великобритания ввела санкции против пяти россиян, связанных с делом Кара-Мурзы

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских физлиц, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), в том числе против "судьи, двух следователей и сотрудников ФСБ", сообщил в пятницу МИД Британии.
Ранее Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В МИД Британии осудили вынесение политику такого приговора и заявили, что "рассмотрят дальнейшие меры" для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы*.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда
20 апреля, 18:10
"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел сегодня (21 апреля, пятница) санкции против пяти физических лиц, связанных с отравлением и задержанием политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*", - говорится в документе на сайте британского МИД. Отмечается, что санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, "одобрила арест Кара-Мурзы*", а также двух следователей по его делу – Дениса Колесникова и Андрея Задачина.
Добавляется, что в санкционный список также попали два сотрудника ФСБ РФ - Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Как отмечается в документе, они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы* перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.
Ранее послу Великобритании в ходе вызова в МИД РФ выразили решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны, сообщал российский МИД.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля, 11:34
Владимир Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Превратить предательство в норму: план англосаксов потерпел неудачу
19 апреля, 08:00
 
ВеликобританияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Кара-МурзаВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала