https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866771772.html

Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями

Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 21.04.2023

Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями

Крупный грузинский банк TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:32

2023-04-21T00:32

2023-04-21T03:14

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Крупный грузинский банк TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций.Речь идет об ограничительных мерах, введенных против Москвы Великобританией, ЕС и США в феврале 2022 года.Представители грузинских властей ранее неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к антироссийским санкциям Запада из-за спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230312/gruziya-1857355299.html

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экономика, россия, евросоюз, великобритания, сша, грузия, санкции, общество, банки