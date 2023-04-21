https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866771772.html
Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями
Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 21.04.2023
Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями
Крупный грузинский банк TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:32
2023-04-21T00:32
2023-04-21T03:14
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Крупный грузинский банк TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций.Речь идет об ограничительных мерах, введенных против Москвы Великобританией, ЕС и США в феврале 2022 года.Представители грузинских властей ранее неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к антироссийским санкциям Запада из-за спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230312/gruziya-1857355299.html
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экономика, россия, евросоюз, великобритания, сша, грузия, санкции, общество, банки
Экономика, Россия, Евросоюз, Великобритания, США, Грузия, Санкции, Общество, Банки
Банк TBC предупредил об изменениях в связи с антироссийскими санкциями
Банк TBC в Грузии предупредил о закрытии счетов из-за нарушения санкций против России