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Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2023
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Тверская область
 
14:47 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/rudenya-1866909574.html
Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества"
Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2023
Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества"
В Тверской области создается региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил губернатор... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:47
2023-04-21T14:47
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области создается региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь"."Первое рабочее заседание регионального отделения фонда уже прошло. Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму", - сказал Руденя.Губернатор во время эфира рассказал о поездке в прифронтовую зону, где он встретился и пообщался с военнослужащими из Тверской области и других регионов России.Военнослужащим была передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль."Настроение боевое у наших военнослужащих. Хочу передать слова благодарности от наших бойцов, которые сейчас на передовой, всем, кто оказывает им помощь. Это важно – чувствовать "дыхание" родного дома. Особая благодарность - молодежи и нашим ребятишкам, которые пишут письма бойцам, отправляют рисунки, небольшие подарки. Наши военнослужащие - настоящие герои. Отдельная благодарность общественникам, волонтерам, которые были с нами на передовой. Они ведут активную работу", - сказал во время эфира Руденя.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что в настоящее время в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, включая внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей от платы за детский сад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.Кроме того, принято решение о предоставлении по желанию всем детям участников СВО путевок в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области во время летних каникул.Культурные мероприятия в учреждениях региона бесплатно уже посетило почти 5 тысяч членов семей мобилизованных, а более 300 семей воспользовались первоочередным правом на зачисление детей в организации дополнительного образования.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области создается региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь".
"Первое рабочее заседание регионального отделения фонда уже прошло. Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму", - сказал Руденя.
Губернатор во время эфира рассказал о поездке в прифронтовую зону, где он встретился и пообщался с военнослужащими из Тверской области и других регионов России.
Военнослужащим была передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль.
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"Настроение боевое у наших военнослужащих. Хочу передать слова благодарности от наших бойцов, которые сейчас на передовой, всем, кто оказывает им помощь. Это важно – чувствовать "дыхание" родного дома. Особая благодарность - молодежи и нашим ребятишкам, которые пишут письма бойцам, отправляют рисунки, небольшие подарки. Наши военнослужащие - настоящие герои. Отдельная благодарность общественникам, волонтерам, которые были с нами на передовой. Они ведут активную работу", - сказал во время эфира Руденя.
В пресс-службе регионального правительства пояснили, что в настоящее время в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, включая внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей от платы за детский сад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.
Кроме того, принято решение о предоставлении по желанию всем детям участников СВО путевок в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области во время летних каникул.
Культурные мероприятия в учреждениях региона бесплатно уже посетило почти 5 тысяч членов семей мобилизованных, а более 300 семей воспользовались первоочередным правом на зачисление детей в организации дополнительного образования.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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