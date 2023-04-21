https://ria.ru/20230421/rudenya-1866909574.html

Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества"

Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.04.2023

Руденя: в Тверской области создается отделение фонда "Защитники Отечества"

В Тверской области создается региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил губернатор... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:47

2023-04-21T14:47

2023-04-21T14:47

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. В Тверской области создается региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24 Тверь"."Первое рабочее заседание регионального отделения фонда уже прошло. Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму", - сказал Руденя.Губернатор во время эфира рассказал о поездке в прифронтовую зону, где он встретился и пообщался с военнослужащими из Тверской области и других регионов России.Военнослужащим была передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль."Настроение боевое у наших военнослужащих. Хочу передать слова благодарности от наших бойцов, которые сейчас на передовой, всем, кто оказывает им помощь. Это важно – чувствовать "дыхание" родного дома. Особая благодарность - молодежи и нашим ребятишкам, которые пишут письма бойцам, отправляют рисунки, небольшие подарки. Наши военнослужащие - настоящие герои. Отдельная благодарность общественникам, волонтерам, которые были с нами на передовой. Они ведут активную работу", - сказал во время эфира Руденя.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что в настоящее время в Тверской области действует порядка 20 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, включая внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей от платы за детский сад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.Кроме того, принято решение о предоставлении по желанию всем детям участников СВО путевок в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области во время летних каникул.Культурные мероприятия в учреждениях региона бесплатно уже посетило почти 5 тысяч членов семей мобилизованных, а более 300 семей воспользовались первоочередным правом на зачисление детей в организации дополнительного образования.

https://ria.ru/20230418/transport-1866067946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя