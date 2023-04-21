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Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 21.04.2023
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Новости Подмосковья
 
14:17 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 21.04.2023
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года
В медицинские организации Московской области с начала года поступило 47 единиц новых ретнгеновских аппаратов, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:17
2023-04-21T14:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
коломна
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 47 единиц новых ретнгеновских аппаратов, сообщает региональный Минздрав."В прошлом году мы запустили в Подмосковье масштабную программу по установке в наших больницах современных рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов. Это и замена устаревшей техники, и открытие новых точек. С начала 2022 года мы оснастили наши стационары и поликлиники 47 новыми ренгенаппаратами. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову.В частности, новый рентгенаппарат установили в поликлинике в Коломне взамен устаревшей аналоговой технике, которая не отвечала современным требованиям. Ежедневно на нем планируется проводить до 30 исследований.Рентгенография в Московской области проводится бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Для проведения исследования необходимо получить направление лечащего врача.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Коломна

Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПочти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 47 единиц новых ретнгеновских аппаратов, сообщает региональный Минздрав.
"В прошлом году мы запустили в Подмосковье масштабную программу по установке в наших больницах современных рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов. Это и замена устаревшей техники, и открытие новых точек. С начала 2022 года мы оснастили наши стационары и поликлиники 47 новыми ренгенаппаратами. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову.
В частности, новый рентгенаппарат установили в поликлинике в Коломне взамен устаревшей аналоговой технике, которая не отвечала современным требованиям. Ежедневно на нем планируется проводить до 30 исследований.
Рентгенография в Московской области проводится бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Для проведения исследования необходимо получить направление лечащего врача.
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
11 апреля, 14:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаКоломна
 
 
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