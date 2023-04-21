https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html

Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года

Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 21.04.2023

Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года

В медицинские организации Московской области с начала года поступило 47 единиц новых ретнгеновских аппаратов, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:17

2023-04-21T14:17

2023-04-21T14:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

коломна

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 47 единиц новых ретнгеновских аппаратов, сообщает региональный Минздрав."В прошлом году мы запустили в Подмосковье масштабную программу по установке в наших больницах современных рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов. Это и замена устаревшей техники, и открытие новых точек. С начала 2022 года мы оснастили наши стационары и поликлиники 47 новыми ренгенаппаратами. На эти цели было направлено почти 900 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову.В частности, новый рентгенаппарат установили в поликлинике в Коломне взамен устаревшей аналоговой технике, которая не отвечала современным требованиям. Ежедневно на нем планируется проводить до 30 исследований.Рентгенография в Московской области проводится бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Для проведения исследования необходимо получить направление лечащего врача.

https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864517549.html

московская область (подмосковье)

коломна

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , коломна