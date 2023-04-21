https://ria.ru/20230421/podderzhka-1866917020.html

Матушкин: в Тамбовской области участники СВО получат допмеры поддержки

Матушкин: в Тамбовской области участники СВО получат допмеры поддержки - РИА Новости, 21.04.2023

Матушкин: в Тамбовской области участники СВО получат допмеры поддержки

В Тамбовской области установили дополнительные региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:05

2023-04-21T15:05

2023-04-21T15:05

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Тамбовской области установили дополнительные региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующий закон принят в пятницу депутатами Тамбовской областной Думы."Дело в том, что до сегодняшнего дня из областного бюджета получить выплату в размере 100 тысяч рублей могли только граждане, мобилизованные для участия в специальной военной операции. Но у нас есть и другие категории жителей области, которые также принимают участие в СВО. Это контрактники, это добровольцы. Теперь они тоже смогут получить эту меру поддержки", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Он отметил, что распространяться единовременная выплата будет на лиц, проживающим в регионе или прибывшим из других субъектов РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в составе резервного батальона второй очереди на срок не менее шести месяцев для участия в СВО; на военнослужащих, переведенных в резервный батальон второй очереди из других воинских частей Вооруженных Сил РФ; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, поступающих на военную службу на срок не менее шести месяцев по контракту Тамбовской области для участия в СВО; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, заключивших с Минобороны РФ, через военные комиссариаты Тамбовской области, контракт о пребывании в добровольческом формировании на срок не менее шести месяцев.Законопроект был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

https://ria.ru/20230406/risunki-1863512146.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбовская областная дума