Матушкин: в Тамбовской области участники СВО получат допмеры поддержки
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Тамбовской области установили дополнительные региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующий закон принят в пятницу депутатами Тамбовской областной Думы.
"Дело в том, что до сегодняшнего дня из областного бюджета получить выплату в размере 100 тысяч рублей могли только граждане, мобилизованные для участия в специальной военной операции. Но у нас есть и другие категории жителей области, которые также принимают участие в СВО. Это контрактники, это добровольцы. Теперь они тоже смогут получить эту меру поддержки", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Он отметил, что распространяться единовременная выплата будет на лиц, проживающим в регионе или прибывшим из других субъектов РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в составе резервного батальона второй очереди на срок не менее шести месяцев для участия в СВО; на военнослужащих, переведенных в резервный батальон второй очереди из других воинских частей Вооруженных Сил РФ; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, поступающих на военную службу на срок не менее шести месяцев по контракту Тамбовской области для участия в СВО; на лиц, проживающих на территории области, и лиц, прибывших из других регионов, заключивших с Минобороны РФ, через военные комиссариаты Тамбовской области, контракт о пребывании в добровольческом формировании на срок не менее шести месяцев.
Законопроект был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Егоровым.