https://ria.ru/20230421/oskorblenie-1866990652.html
В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины
В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины - РИА Новости, 21.04.2023
В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины
Скандал разгорелся в Вене из-за учительницы немецкого языка, якобы оскорблявшей на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины, департамент образования города РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:10
2023-04-21T19:10
2023-04-21T19:10
в мире
вена
сирия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32d93b5838c1cc64313b092ae58174b1.jpg
ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Скандал разгорелся в Вене из-за учительницы немецкого языка, якобы оскорблявшей на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины, департамент образования города разбирается в ситуации, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF. Со ссылкой на стенограмму высказываний педагога общеобразовательной школы Вены ORF уточняет, что на уроках она якобы заявляла ученикам, что те ничего не могут. Обращаясь к турецким детям, она говорила им, что те могут возвращаться в Турцию. Она также злилась на детей из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила, затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям. По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить". "Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я... плачу за все... и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет", - цитирует телерадиокомпания высказывания педагога в адрес одного из учеников. По словам президента Ассоциации помощи Украине Корнелиуса Гранига, знакомого с одной из жертв, учительница говорила о детях и их родителях как о паразитах. Как он заявил изданию, это острая проблема, особенно для ребенка, чей отец погиб. "Девочка плакала, когда рассказала мне, как учительница обращается с детьми. Невероятно, что подобное возможно в австрийской школе", - приводит издание слова Гранинга. Директор департамента образования Вены Генрих Химмер в эфире радио ORF подтвердил наличие проблемы. "Это очень оскорбительное поведение... Мы будем разбираться с этим..., в школах мы не спрашиваем, кто откуда родом, кто он, для нас одни и те же стандарты должны быть установлены для всех. Речь идет о передаче знаний и возможных перспектив, а не о том, кто сколько зарабатывает или где живет", - отметил Химмер. Он добавил, что на следующей неделе ситуацию обсудят с департаментом образования, дирекцией школы, учителем и классом.
https://ria.ru/20230113/izbienie-1844662538.html
https://ria.ru/20221129/vozvraschenie-1834915362.html
вена
сирия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3818cc55fff1e334f802f2001f4c154b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, сирия, турция
В мире, Вена, Сирия, Турция
В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины
В австрийской Вене учительницу обвинили в оскорблении детей из Сирии, Турции и c Украины
ВЕНА, 21 апр - РИА Новости.
Скандал разгорелся в Вене из-за учительницы немецкого языка, якобы оскорблявшей на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины, департамент образования города разбирается в ситуации, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.
Со ссылкой на стенограмму высказываний педагога общеобразовательной школы Вены ORF уточняет, что на уроках она якобы заявляла ученикам, что те ничего не могут. Обращаясь к турецким детям, она говорила им, что те могут возвращаться в Турцию. Она также злилась на детей из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила, затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям. По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить".
В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи
"Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я... плачу за все... и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет", - цитирует телерадиокомпания высказывания педагога в адрес одного из учеников.
По словам президента Ассоциации помощи Украине Корнелиуса Гранига, знакомого с одной из жертв, учительница говорила о детях и их родителях как о паразитах. Как он заявил изданию, это острая проблема, особенно для ребенка, чей отец погиб. "Девочка плакала, когда рассказала мне, как учительница обращается с детьми. Невероятно, что подобное возможно в австрийской школе", - приводит издание слова Гранинга.
Директор департамента образования Вены Генрих Химмер в эфире радио ORF подтвердил наличие проблемы. "Это очень оскорбительное поведение... Мы будем разбираться с этим..., в школах мы не спрашиваем, кто откуда родом, кто он, для нас одни и те же стандарты должны быть установлены для всех. Речь идет о передаче знаний и возможных перспектив, а не о том, кто сколько зарабатывает или где живет", - отметил Химмер.
Он добавил, что на следующей неделе ситуацию обсудят с департаментом образования, дирекцией школы, учителем и классом.
"Пора возвращаться". Разъяренная украинка пожаловалась на жизнь в Британии