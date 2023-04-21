https://ria.ru/20230421/oskorblenie-1866990652.html

В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины

В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины - РИА Новости, 21.04.2023

В Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины

Скандал разгорелся в Вене из-за учительницы немецкого языка, якобы оскорблявшей на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины, департамент образования города РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:10

2023-04-21T19:10

2023-04-21T19:10

в мире

вена

сирия

турция

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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Скандал разгорелся в Вене из-за учительницы немецкого языка, якобы оскорблявшей на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины, департамент образования города разбирается в ситуации, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF. Со ссылкой на стенограмму высказываний педагога общеобразовательной школы Вены ORF уточняет, что на уроках она якобы заявляла ученикам, что те ничего не могут. Обращаясь к турецким детям, она говорила им, что те могут возвращаться в Турцию. Она также злилась на детей из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила, затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям. По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить". "Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я... плачу за все... и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет", - цитирует телерадиокомпания высказывания педагога в адрес одного из учеников. По словам президента Ассоциации помощи Украине Корнелиуса Гранига, знакомого с одной из жертв, учительница говорила о детях и их родителях как о паразитах. Как он заявил изданию, это острая проблема, особенно для ребенка, чей отец погиб. "Девочка плакала, когда рассказала мне, как учительница обращается с детьми. Невероятно, что подобное возможно в австрийской школе", - приводит издание слова Гранинга. Директор департамента образования Вены Генрих Химмер в эфире радио ORF подтвердил наличие проблемы. "Это очень оскорбительное поведение... Мы будем разбираться с этим..., в школах мы не спрашиваем, кто откуда родом, кто он, для нас одни и те же стандарты должны быть установлены для всех. Речь идет о передаче знаний и возможных перспектив, а не о том, кто сколько зарабатывает или где живет", - отметил Химмер. Он добавил, что на следующей неделе ситуацию обсудят с департаментом образования, дирекцией школы, учителем и классом.

https://ria.ru/20230113/izbienie-1844662538.html

https://ria.ru/20221129/vozvraschenie-1834915362.html

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в мире, вена, сирия, турция