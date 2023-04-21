https://ria.ru/20230421/obstrel-1866932752.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли в пятницу Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:46
2023-04-21T15:46
2023-04-21T15:46
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866930246.html
донецк
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка