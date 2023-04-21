https://ria.ru/20230421/obstrel-1866932752.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли в пятницу Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:46

2023-04-21T15:46

2023-04-21T15:46

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866930246.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, сцкк, украина, происшествия