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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:52
2023-04-21T14:52
2023-04-21T14:52
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка