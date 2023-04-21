https://ria.ru/20230421/obstrel-1866912282.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:52

2023-04-21T14:52

2023-04-21T14:52

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия