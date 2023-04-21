https://ria.ru/20230421/nastavnik-1866890597.html

Глава Подмосковья готов стать одним из наставников конкурса "Лидеры России"

Глава Подмосковья готов стать одним из наставников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 21.04.2023

Глава Подмосковья готов стать одним из наставников конкурса "Лидеры России"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее принимать участие в конкурсе управленцев "Лидеры России", а также пообещал свою поддержку в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее принимать участие в конкурсе управленцев "Лидеры России", а также пообещал свою поддержку в качестве наставника, сообщает пресс-служба областного правительства.Пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" стартовал в начале апреля текущего года. На сегодняшний день уже подано более 40 тысяч заявок."Это очень интересный и важный проект. Я хочу пожелать ребятам успехов, пройти эти испытания, не бояться заявляться, дерзнуть. Ну, а мы со своей стороны рады поддерживать и быть наставниками. Успехов и удачи", - сказал Воробьев.Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента РФ и является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант в размере 1 миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и, кроме того, карьерные консультации и сопровождение.

https://ria.ru/20230419/farmproizvoditeli-1866428275.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев