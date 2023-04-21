https://ria.ru/20230421/moskva-1866915900.html

Музей "Динамо" открылся на территории Петровского парка в Москве

Музей "Динамо" открылся на территории Петровского парка в Москве - РИА Новости, 21.04.2023

Музей "Динамо" открылся на территории Петровского парка в Москве

В Петровском парке в Москве открылся новый спортивно-исторический музей "Динамо", сообщает банк ВТБ, оказавший проекту поддержку. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:03

2023-04-21T15:03

2023-04-21T15:03

москва

втб

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Петровском парке в Москве открылся новый спортивно-исторический музей "Динамо", сообщает банк ВТБ, оказавший проекту поддержку.Новая точка притяжения на культурной карте столицы появилась к столетию Всероссийского физкультурно-спортивного общества и посвящена людям, которые творили его историю, - спортсменам, тренерам и спортивным династиям."Когда мы приступали к созданию музея, сразу решили: он должен быть интересен и доступен всем – и ветеранам "Динамо", и обязательно молодежи, которая только начинает свои спортивные шаги", - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. – Мы гордимся историей "Динамо" – она тесно перекликается с историей нашей страны. Наша задача сегодня – сделать так, чтобы те молодые ребята, для которых "спорт – не слово, спорт – судьба", имели все возможности и дальше совершенствовать профессиональные навыки. Уверен, впереди нас ждут большие победы. Мы будем этому активно содействовать".В экспозиции музея более 200 оригинальных экспонатов, а также интерактивные зоны, квесты, мультимедийные инсталляции и медиатека, собравшая материалы об истории, географии и структуре Общества "Динамо". Здесь гости и жители Москвы могут увидеть великие символы спортивных побед - "Золотой мяч" Льва Яшина и факел Олимпиады-80, посмотреть на документы и редкие фотографии из архивов спортсменов, приобрести сувениры с символикой любимых команд.Музей включает нескольких тематических зон: "Хронология", где собраны хроника и экспонаты; "Лица “Динамо”" - серия инсталляций с интерактивным рассказом о действующих лицах в истории Общества; "Стадион" — масштабная анимированная проекция, где можно узнать об эволюции стадиона "Динамо" и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; "Зал славы", впечатляющий блеском главных трофеев Общества; "Стань динамовцем" — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества "Динамо". В сувенирном магазине музея можно не только купить памятный подарок, но и узнать о возникновении и значении символики Общества "Динамо", о том, как менялась форма динамовских команд с течением времени, а также посмотреть редкие футбольные программки и открытки.Среди героев музея — один из создателей Общества "Динамо" Павел Уралец, основатель самбо Виктор Спиридонов, основоположник хоккея в СССР Аркадий Чернышев и легендарный вратарь Лев Яшин, волейболистка Екатерина Гамова и хоккеист Александр Овечкин, создатели отечественной школы танцев на льду Елена Чайковская и Александр Горшков и многие другие — в мультимедийной инсталляции рассказ о спортсменах, тренерах и руководителях общества оживает в цитатах и песнях современников, кадрах хроники и архивных снимках.Отдельное внимание в музее уделяется образовательной программе, которая будет вовлекать не только тех, кто приходит на матчи, но и жителей района, а также широкую городскую аудиторию, которая интересуется спортом как частью современной культуры: историей спорта, архитектурой спортивных сооружений, спортивной модой и дизайном, отражением спорта в музыке и литературе, отмечает пресс-служба банка.

https://ria.ru/20230421/nalogooblozhenie-1866901114.html

https://ria.ru/20230420/scheta-1866604729.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб