https://ria.ru/20230421/moskva-1866910579.html
Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве
Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве - РИА Новости, 21.04.2023
Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей зданий в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:47
2023-04-21T14:47
2023-04-21T14:47
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей зданий в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В апреле традиционно проводим масштабные мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Уже промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей, все запланированные работы завершим до конца месяца", - отметил Бирюков.Заммэра пояснил, что бригады коммунальных служб промывают фасады с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей в столице проводится только в теплое время года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей зданий в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В апреле традиционно проводим масштабные мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Уже промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей, все запланированные работы завершим до конца месяца", - отметил Бирюков
.
В Москве благоустроят территорию возле ТПУ "Медведково"
Заммэра пояснил, что бригады коммунальных служб промывают фасады с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
"Процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей в столице проводится только в теплое время года.