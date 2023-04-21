https://ria.ru/20230421/moskva-1866910579.html

Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве

Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве - РИА Новости, 21.04.2023

Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей зданий в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:47

2023-04-21T14:47

2023-04-21T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей зданий в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В апреле традиционно проводим масштабные мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Уже промыли почти 6 тысяч фасадов и цоколей, все запланированные работы завершим до конца месяца", - отметил Бирюков.Заммэра пояснил, что бригады коммунальных служб промывают фасады с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей в столице проводится только в теплое время года.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866810922.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва