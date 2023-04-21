В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации
Песков сообщил, что в Кремле не ведут никаких разговоров о новой волне мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток студентам слышит впервые.
Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки.
"Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, ещё раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", - сказал Песков.
Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.