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В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации - РИА Новости, 21.04.2023
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12:43 21.04.2023 (обновлено: 12:47 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/mobilizatsiya-1866871624.html
В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации
В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации - РИА Новости, 21.04.2023
В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации
В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:43
2023-04-21T12:47
россия
василий пискарев
москва
владимир путин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток студентам слышит впервые.Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки."Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, ещё раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", - сказал Песков.Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230417/mobilizatsiya-1865780390.html
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россия, василий пискарев, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Москва, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации

Песков сообщил, что в Кремле не ведут никаких разговоров о новой волне мобилизации

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток студентам слышит впервые.
Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки.
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"Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, ещё раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", - сказал Песков.
Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
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РоссияВасилий ПискаревМоскваВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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