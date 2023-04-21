https://ria.ru/20230421/mobilizatsiya-1866871624.html

В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации

В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации - РИА Новости, 21.04.2023

В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации

В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:47

россия

василий пискарев

москва

владимир путин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о раздаче повесток студентам слышит впервые.Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки."Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, ещё раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", - сказал Песков.Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230417/mobilizatsiya-1865780390.html

https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html

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россия, василий пискарев, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф