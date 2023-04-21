https://ria.ru/20230421/krasnogorsk-1866936603.html

Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб

Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб - РИА Новости, 21.04.2023

Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб

Врачи из Rрасногорской городской больницы спасли пациента с признаками ишемического инсульта, достав трехсантиметровый тромб из артерии головного мозга,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:55

2023-04-21T15:55

2023-04-21T15:55

новости подмосковья

красногорск

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Врачи из Rрасногорской городской больницы спасли пациента с признаками ишемического инсульта, достав трехсантиметровый тромб из артерии головного мозга, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Мужчина в возрасте 65 лет поступил в городскую больницу Красногорска с признаками ишемического инсульта. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины тромбоз, который произошел на фоне нарушения приема антикоагулянтов, которые разжижают кровь и назначаются при мерцательной аритмии. Отмена препаратов привела к образованию тромба в головном мозге."Под рентген-контролем врачи провели тромбэкстракцию – малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб длиною 3 сантиметра , что является критическим размером для сосудов головного мозга. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут", – рассказали в Минздраве.Там добавили, что на сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.В Минздраве также напомнили, что, если вы попали в ситуацию, когда у родственника или прохожего угол лица опущен вниз, невозможность произнести имя или встать и поднять руку говорит о первых признаках инсульта. В этом случае необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, описав симптомы.

https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html

красногорск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красногорск