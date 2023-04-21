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Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб - РИА Новости, 21.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:55 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/krasnogorsk-1866936603.html
Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб
Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб - РИА Новости, 21.04.2023
Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб
Врачи из Rрасногорской городской больницы спасли пациента с признаками ишемического инсульта, достав трехсантиметровый тромб из артерии головного мозга,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:55
2023-04-21T15:55
новости подмосковья
красногорск
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Врачи из Rрасногорской городской больницы спасли пациента с признаками ишемического инсульта, достав трехсантиметровый тромб из артерии головного мозга, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Мужчина в возрасте 65 лет поступил в городскую больницу Красногорска с признаками ишемического инсульта. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины тромбоз, который произошел на фоне нарушения приема антикоагулянтов, которые разжижают кровь и назначаются при мерцательной аритмии. Отмена препаратов привела к образованию тромба в головном мозге."Под рентген-контролем врачи провели тромбэкстракцию – малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб длиною 3 сантиметра , что является критическим размером для сосудов головного мозга. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут", – рассказали в Минздраве.Там добавили, что на сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.В Минздраве также напомнили, что, если вы попали в ситуацию, когда у родственника или прохожего угол лица опущен вниз, невозможность произнести имя или встать и поднять руку говорит о первых признаках инсульта. В этом случае необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, описав симптомы.
https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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красногорск
Новости Подмосковья, Красногорск

Врачи из Красногорска достали из мозга пациента трехсантиметровый тромб

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги во время операции
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Врачи из Rрасногорской городской больницы спасли пациента с признаками ишемического инсульта, достав трехсантиметровый тромб из артерии головного мозга, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Мужчина в возрасте 65 лет поступил в городскую больницу Красногорска с признаками ишемического инсульта. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины тромбоз, который произошел на фоне нарушения приема антикоагулянтов, которые разжижают кровь и назначаются при мерцательной аритмии. Отмена препаратов привела к образованию тромба в головном мозге.
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года
Вчера, 14:17
"Под рентген-контролем врачи провели тромбэкстракцию – малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб длиною 3 сантиметра , что является критическим размером для сосудов головного мозга. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут", – рассказали в Минздраве.
Там добавили, что на сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
В Минздраве также напомнили, что, если вы попали в ситуацию, когда у родственника или прохожего угол лица опущен вниз, невозможность произнести имя или встать и поднять руку говорит о первых признаках инсульта. В этом случае необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, описав симптомы.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорск
 
 
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