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ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях - РИА Новости, 21.04.2023
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22:10 21.04.2023 (обновлено: 22:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867019439.html
ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях
ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях - РИА Новости, 21.04.2023
ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях
Украинские войска предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:10
2023-04-21T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
украина
вооруженные силы украины
энтони блинкен
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", — сказал он.Говоря о возможном масштабном продвижении украинских военных, Пушилин выразил сомнения в его успехе."При этом спрогнозировать конкретные направления такого наступления пока не представляется возможным из-за большого количества информации — реальной и умышленных вбросов", — подчеркнул чиновник.В начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, вооруженные силы украины, энтони блинкен, алексей резников, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен, Алексей Резников, США
ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях

Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", — сказал он.
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Говоря о возможном масштабном продвижении украинских военных, Пушилин выразил сомнения в его успехе.
"При этом спрогнозировать конкретные направления такого наступления пока не представляется возможным из-за большого количества информации — реальной и умышленных вбросов", — подчеркнул чиновник.
В начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныЭнтони БлинкенАлексей РезниковСША
 
 
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