https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867019439.html

ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях

ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях - РИА Новости, 21.04.2023

ВСУ провалили попытку перейти в наступление на четырех направлениях

Украинские войска предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T22:10

2023-04-21T22:10

2023-04-21T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

украина

вооруженные силы украины

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", — сказал он.Говоря о возможном масштабном продвижении украинских военных, Пушилин выразил сомнения в его успехе."При этом спрогнозировать конкретные направления такого наступления пока не представляется возможным из-за большого количества информации — реальной и умышленных вбросов", — подчеркнул чиновник.В начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866094602.html

донецкая народная республика

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, вооруженные силы украины, энтони блинкен, алексей резников, сша