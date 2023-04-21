https://ria.ru/20230421/khokkey-1866893300.html
Хоценко поручил построить крытые хоккейные площадки в каждом районе
Хоценко поручил построить крытые хоккейные площадки в каждом районе - РИА Новости, 21.04.2023
Хоценко поручил построить крытые хоккейные площадки в каждом районе
Врио главы Омской области Виталий Хоценко поручил разработать программу строительства крытых хоккейных кортов в каждом районе региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:04
2023-04-21T14:04
2023-04-21T16:16
омская область
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виталий хоценко
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ОМСК, 21 апр - РИА Новости. Врио главы Омской области Виталий Хоценко поручил разработать программу строительства крытых хоккейных кортов в каждом районе региона, сообщили в пресс-службе губернатора. Виталий Хоценко предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций по образцу катка в поселке Горьковское Омской области, где он побывал с рабочим визитом. Корт был построен год назад к областному зимнему спортивно-культурному празднику "Праздник Севера – Горьковское – 2022". Сборно-разборная металлоконструкция приобретена за счёт средств муниципального бюджета. В покупку тентового покрытия хоккейного корта, профлиста и цокольных отливов, укладку основания вложился областной бюджет. Здесь занимаются спортивные секции по хоккею, шорт-треку, конькобежному спорту, организованы бесплатные массовые катания. "Такие легковозводимые конструкции с учетом того, как у нас любят хоккей - и в городе, и в области, любят "Авангард", нужно строить в каждом районе. Будем к этому стремиться. Министерству спорта поручено проработать типовой проект, чтобы тиражировать такой объект по всем муниципалитетам. Возможно на условиях паритетного финансирования – 50% выделяет область, 50% - район. Возможности у муниципалитетов, конечно, разные, но где-то можно поработать с инвесторами. Нужно тиражировать. Такие общественные пространства необходимы, чтобы молодёжь оставалась на селе", - сообщил глава региона. Виталий Хоценко также побывал в местном кинотеатре и детской школе искусств. Они были преобразованы по нацпроекту "Культура". В прошлом году завершен ремонт ДШИ и приобретен современный автоклуб. В этом году будет проведен ремонт и приобретено оборудование для Домов культуры - в райцентре, а также Краснополянском и Октябрьском сельских поселениях Омской области.
https://ria.ru/20230411/khotsenko-1864504989.html
https://ria.ru/20230410/ministerstvo-1864214291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, россия
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Россия
Хоценко поручил построить крытые хоккейные площадки в каждом районе
Врио главы Омской области Хоценко поручил построить крытые хоккейные корты в каждом районе
ОМСК, 21 апр - РИА Новости.
Врио главы Омской области Виталий Хоценко поручил разработать программу строительства крытых хоккейных кортов в каждом районе региона, сообщили в пресс-службе
губернатора.
Виталий Хоценко предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций по образцу катка в поселке Горьковское Омской области, где он побывал с рабочим визитом. Корт был построен год назад к областному зимнему спортивно-культурному празднику "Праздник Севера – Горьковское – 2022". Сборно-разборная металлоконструкция приобретена за счёт средств муниципального бюджета. В покупку тентового покрытия хоккейного корта, профлиста и цокольных отливов, укладку основания вложился областной бюджет. Здесь занимаются спортивные секции по хоккею, шорт-треку, конькобежному спорту, организованы бесплатные массовые катания.
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"Такие легковозводимые конструкции с учетом того, как у нас любят хоккей - и в городе, и в области, любят "Авангард", нужно строить в каждом районе. Будем к этому стремиться. Министерству спорта поручено проработать типовой проект, чтобы тиражировать такой объект по всем муниципалитетам. Возможно на условиях паритетного финансирования – 50% выделяет область, 50% - район. Возможности у муниципалитетов, конечно, разные, но где-то можно поработать с инвесторами. Нужно тиражировать. Такие общественные пространства необходимы, чтобы молодёжь оставалась на селе", - сообщил глава региона.
Виталий Хоценко также побывал в местном кинотеатре и детской школе искусств. Они были преобразованы по нацпроекту "Культура". В прошлом году завершен ремонт ДШИ и приобретен современный автоклуб. В этом году будет проведен ремонт и приобретено оборудование для Домов культуры - в райцентре, а также Краснополянском и Октябрьском сельских поселениях Омской области.
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