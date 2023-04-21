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ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.04.2023
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:31
2023-04-21T14:31
2023-04-21T14:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230421/poteri-1866905410.html
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РИА Новости
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до десяти украинских военных и два авто на Херсонском направлении