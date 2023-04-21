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ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.04.2023

ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:31

2023-04-21T14:31

2023-04-21T14:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230421/poteri-1866905410.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины