https://ria.ru/20230421/grozev-1866954606.html

Источник назвал причину заочного ареста журналиста Грозева

Источник назвал причину заочного ареста журналиста Грозева - РИА Новости, 21.04.2023

Источник назвал причину заочного ареста журналиста Грозева

Причиной заочного ареста Христо Грозева из Bellingcat* стала организация побега из РФ шеф-редактора издания The Insider* Романа Доброхотова*, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:03

2023-04-21T17:03

2023-04-21T17:39

россия

москва

bellingcat

роман доброхотов

журналистика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866926998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9197154527d3a3b50cedd69685c95a44.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Причиной заочного ареста Христо Грозева из Bellingcat* стала организация побега из РФ шеф-редактора издания The Insider* Романа Доброхотова*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пятницу Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест объявленного в розыск в России автора "расследований" Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы."По версии правоохранителей, Христо Грозев помог шеф-редактору The Insider* Доброхотову* незаконно пересечь границу РФ. Это и послужило причиной предъявленных обвинений и последующего заочного ареста", - пояснил источник.Доброхотов* бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова* по этому делу статус свидетеля.В октябре 2021 года Черемушкинский суд Москвы частично удовлетворил иск ван дер Верффа к Доброхотову*, взыскав с него более 150 тысяч рублей, признав "распространенные сведения о сотрудничестве с ГРУ за деньги" не соответствующими действительности и порочащими, и обязал Доброхотова* опровергнуть в Twitter распространенную информацию.ФСБ России в конце июля 2022 года объявила, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы. В отношении издания и его главного редактора неоднократно поступали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые были выиграны истцами.Что до Bellingcat*, то директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что это издание нужно для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР, отмечал он, есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб.* Выполняет функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230105/grozev-1843209370.html

https://ria.ru/20230419/delo-1866282322.html

https://ria.ru/20230421/doxa-1866881528.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, bellingcat, роман доброхотов, журналистика, происшествия