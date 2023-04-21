https://ria.ru/20230421/fontan-rotonda-1867883324.html

Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону

Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону - РИА Новости, 26.04.2023

Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-21T11:41

2023-04-21T11:41

2023-04-26T15:13

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот ЦАО к новому сезону. Промыли все элементы фонтана: колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что сперва специалисты с помощью щеток нанесли моющее средство, после смыли его водой под давлением. В промывке фонтана-ротонды задействовали бригаду из пяти человек и поливомоечную машину. Для полной промывки гидросооружения после зимы понадобилось несколько часов. Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" построен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом Большое Вознесение, где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.

https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, цао, фонтаны