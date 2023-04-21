https://ria.ru/20230421/fontan-rotonda-1867883324.html
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону - РИА Новости, 26.04.2023
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-21T11:41
2023-04-21T11:41
2023-04-26T15:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
цао
фонтаны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867880435_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_4bcf62451e6d0740373cb403df5ffe37.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот ЦАО к новому сезону. Промыли все элементы фонтана: колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что сперва специалисты с помощью щеток нанесли моющее средство, после смыли его водой под давлением. В промывке фонтана-ротонды задействовали бригаду из пяти человек и поливомоечную машину. Для полной промывки гидросооружения после зимы понадобилось несколько часов. Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" построен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом Большое Вознесение, где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.
https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html
москва
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867880435_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_3ad26a878fa8c6e3fd746c943f47addb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, цао, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ЦАО, Фонтаны