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Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону - РИА Новости, 26.04.2023
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11:41 21.04.2023 (обновлено: 15:13 26.04.2023)
https://ria.ru/20230421/fontan-rotonda-1867883324.html
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону - РИА Новости, 26.04.2023
Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-21T11:41
2023-04-26T15:13
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот ЦАО к новому сезону. Промыли все элементы фонтана: колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что сперва специалисты с помощью щеток нанесли моющее средство, после смыли его водой под давлением. В промывке фонтана-ротонды задействовали бригаду из пяти человек и поливомоечную машину. Для полной промывки гидросооружения после зимы понадобилось несколько часов. Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" построен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом Большое Вознесение, где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.
https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html
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москва, городское хозяйство москвы, цао, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ЦАО, Фонтаны

Фонтан-ротонду "Наталья и Александр" в Москве подготовили к новому сезону

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПромывка фонтана-ротонды "Наталья и Александр"
Промывка фонтана-ротонды Наталья и Александр - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Промывка фонтана-ротонды "Наталья и Александр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве к новому сезону, сообщили в телеграм-канале комплекса.
"Подготовили фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот ЦАО к новому сезону. Промыли все элементы фонтана: колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что сперва специалисты с помощью щеток нанесли моющее средство, после смыли его водой под давлением. В промывке фонтана-ротонды задействовали бригаду из пяти человек и поливомоечную машину. Для полной промывки гидросооружения после зимы понадобилось несколько часов.
Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" построен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом Большое Вознесение, где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.
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