https://ria.ru/20230421/finansy-1866948773.html
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ - РИА Новости, 21.04.2023
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:41
2023-04-21T16:41
2023-04-21T16:43
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
наука
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов, имеющих важнейшее государственное значение, предусмотрев поэтапный отбор лучших предложений и осуществление независимой экспертизы на всех стадиях их реализации – от проведения научных исследований до создания конкретных технологий и организации выпуска продукции с использованием таких технологий", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 15 октября 2023 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Наука
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ
Путин поручил разработать метод финансирования научно-технических программ госзначения