Рейтинг@Mail.ru
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 21.04.2023 (обновлено: 16:43 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/finansy-1866948773.html
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ - РИА Новости, 21.04.2023
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:41
2023-04-21T16:43
россия
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_0c94256e2dfe9bda8990200e35cf4b07.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов, имеющих важнейшее государственное значение, предусмотрев поэтапный отбор лучших предложений и осуществление независимой экспертизы на всех стадиях их реализации – от проведения научных исследований до создания конкретных технологий и организации выпуска продукции с использованием таких технологий", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 15 октября 2023 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230418/fizika-1866046901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_9033907f42474d0bf0e86b28d144cc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Наука
Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ

Путин поручил разработать метод финансирования научно-технических программ госзначения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов, имеющих важнейшее государственное значение, предусмотрев поэтапный отбор лучших предложений и осуществление независимой экспертизы на всех стадиях их реализации – от проведения научных исследований до создания конкретных технологий и организации выпуска продукции с использованием таких технологий", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 15 октября 2023 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Детектор, установленный на коллайдере ВЭПП-2000 - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Российские ученые получили мировой результат в поисках "новой физики"
18 апреля, 12:42
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала