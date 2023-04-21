https://ria.ru/20230421/finansy-1866948773.html

Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ

Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ - РИА Новости, 21.04.2023

Правительство разработает метод финансирования научно-технических программ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:41

2023-04-21T16:41

2023-04-21T16:43

россия

владимир путин

михаил мишустин

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наука

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов, имеющих важнейшее государственное значение, предусмотрев поэтапный отбор лучших предложений и осуществление независимой экспертизы на всех стадиях их реализации – от проведения научных исследований до создания конкретных технологий и организации выпуска продукции с использованием таких технологий", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 15 октября 2023 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230418/fizika-1866046901.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, наука