https://ria.ru/20230421/braslet-1866778087.html

Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье

Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье - РИА Новости, 21.04.2023

Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье

Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:43

2023-04-21T02:43

2023-04-21T02:45

общество

технологии

государственный университет управления

национальная технологическая инициатива (нти)

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сказано в сообщении. Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе. Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями. "Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", - отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.

https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html

https://ria.ru/20230328/stikery-1861110965.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, государственный университет управления, национальная технологическая инициатива (нти)