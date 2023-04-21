https://ria.ru/20230421/braslet-1866778087.html
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье - РИА Новости, 21.04.2023
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:43
2023-04-21T02:43
2023-04-21T02:45
общество
технологии
государственный университет управления
национальная технологическая инициатива (нти)
наука
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сказано в сообщении. Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе. Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями. "Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", - отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.
https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html
https://ria.ru/20230328/stikery-1861110965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, государственный университет управления, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Государственный университет управления, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Наука
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
Российские студенты из ГУУ разрабатывают браслет с данными о здоровье
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сказано в сообщении.
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Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе.
Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями.
"Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", - отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.
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