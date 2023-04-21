Рейтинг@Mail.ru
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:43 21.04.2023 (обновлено: 02:45 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/braslet-1866778087.html
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье - РИА Новости, 21.04.2023
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:43
2023-04-21T02:45
общество
технологии
государственный университет управления
национальная технологическая инициатива (нти)
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сказано в сообщении. Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе. Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями. "Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", - отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.
https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html
https://ria.ru/20230328/stikery-1861110965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ad7680ecd553bd418e22d2c3ce09d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, государственный университет управления, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Государственный университет управления, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Наука
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье

Российские студенты из ГУУ разрабатывают браслет с данными о здоровье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские студенты из Государственного университета управления разрабатывают браслет с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека; тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Студенты Государственного университета управления предложили вынести главную медицинскую информацию о человеке в QR-код, чтобы в случае экстренной ситуации врачи могли быстро узнать о наличии у пациента противопоказаний. Специальный браслет с QR-кодом разрабатывался в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сказано в сообщении.
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В России разработали очки смешанной реальности
14 апреля, 06:33
Как рассказал лидер проекта Игорь Елистратов, рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и "Госуслугами". Сейчас команда работает над бизнес-планом, а к весне 2024 года планирует представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе.
Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями.
"Подобные инициативы уже звучали раньше, и, с одной стороны, это действительно интересно, и, возможно, определенным образом упростит быструю диагностику в случае, если человек потерял сознание. Но возникает вопрос, если QR-код зашифрованный и его можно считать с устройства, которое есть только у врачей, то нужно будет оснастить все кареты скорой помощи такими приборами", - отметил заместитель руководителя лаборатории ПМП Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Пётр Кшнякин.
Сотрудник упаковывает коробки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза
28 марта, 06:34
 
НаукаОбществоТехнологииГосударственный университет управленияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала