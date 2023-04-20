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Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства
Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства - РИА Новости, 20.04.2023
Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства
Жителям Белгородской области, оставшимся без жилья в результате обстрелов со стороны Украины, выделят на новые дома и квартиры 9,4 миллиарда рублей, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:55
2023-04-20T20:55
2023-04-20T20:55
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Жителям Белгородской области, оставшимся без жилья в результате обстрелов со стороны Украины, выделят на новые дома и квартиры 9,4 миллиарда рублей, сообщил в четверг председатель областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. В четверг на очередном заседании областной думы депутаты утвердили изменения в бюджете региона на 2023 год. "Доходы "подросли" со 120,6 миллиарда рублей до 138,4 миллиарда рублей. В основном, за счет федеральной дотации на сбалансированность бюджета (15,1 миллиарда рублей). Расходы увеличились со 142 миллиардов рублей до 162 миллиардов рублей", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Он отметил, что дума увеличила размер резервного фонда на 1,48 миллиарда рублей. По словам Клепикова, это позволит главе региона Вячеславу Гладкову принимать быстрые решения с учетом оперативной обстановки. "На строительство и приобретение домов и квартир для белгородцев, которые потеряли свое жилье из-за обстрелов со стороны Украины, пойдут 9,4 миллиарда рублей. Необходимые средства наша область получила по поручению президента страны", - добавил Клепиков. По информации пресс-службы областной думы, в результате принятых изменений государственный долг Белгородской области вырос с 42,1 миллиарда рублей до 44,1 миллиарда рублей. Госдолг образуют государственные гарантии (794,3 миллиона рублей), бюджетные кредиты (19,3 миллиарда рублей), банковские кредиты (11 миллиардов рублей), ценные бумаги (13 миллиардов рублей).
https://ria.ru/20230419/zhile-1866413313.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства
Потерявшим жилье из-за украинских обстрелов белгородцам выделят средства на новые дома
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости.
Жителям Белгородской области, оставшимся без жилья в результате обстрелов со стороны Украины, выделят на новые дома и квартиры 9,4 миллиарда рублей, сообщил в четверг председатель областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале
.
В четверг на очередном заседании областной думы депутаты утвердили изменения в бюджете региона на 2023 год.
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"Доходы "подросли" со 120,6 миллиарда рублей до 138,4 миллиарда рублей. В основном, за счет федеральной дотации на сбалансированность бюджета (15,1 миллиарда рублей). Расходы увеличились со 142 миллиардов рублей до 162 миллиардов рублей", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что дума увеличила размер резервного фонда на 1,48 миллиарда рублей. По словам Клепикова, это позволит главе региона Вячеславу Гладкову
принимать быстрые решения с учетом оперативной обстановки.
"На строительство и приобретение домов и квартир для белгородцев, которые потеряли свое жилье из-за обстрелов со стороны Украины, пойдут 9,4 миллиарда рублей. Необходимые средства наша область получила по поручению президента страны", - добавил Клепиков.
По информации пресс-службы областной думы, в результате принятых изменений государственный долг Белгородской области вырос с 42,1 миллиарда рублей до 44,1 миллиарда рублей. Госдолг образуют государственные гарантии (794,3 миллиона рублей), бюджетные кредиты (19,3 миллиарда рублей), банковские кредиты (11 миллиардов рублей), ценные бумаги (13 миллиардов рублей).
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