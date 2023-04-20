https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском - РИА Новости, 20.04.2023
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:18
2023-04-20T17:18
2023-04-20T17:33
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
скотт риттер
владимир зеленский
джо байден
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военному задали вопрос, известно ли американским властям и президенту США Джо Байдену в частности о том, что украинский лидер — мошенник.По его словам, Соединенные Штаты вынуждены скрывать все детали военной и финансовой помощи киевским властям, поскольку в противном случае все узнают о реальном положении дел, и американцы в итоге откажутся от дальнейшей поддержки ВСУ.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_07824469dc23e52122af07790e70f7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
Бывший американский разведчик Риттер обвинил США в замалчивании преступлений Зеленского