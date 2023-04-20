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"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 20.04.2023 (обновлено: 17:33 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском - РИА Новости, 20.04.2023
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:18
2023-04-20T17:33
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
скотт риттер
владимир зеленский
джо байден
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военному задали вопрос, известно ли американским властям и президенту США Джо Байдену в частности о том, что украинский лидер — мошенник.По его словам, Соединенные Штаты вынуждены скрывать все детали военной и финансовой помощи киевским властям, поскольку в противном случае все узнают о реальном положении дел, и американцы в итоге откажутся от дальнейшей поддержки ВСУ.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском

Бывший американский разведчик Риттер обвинил США в замалчивании преступлений Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военному задали вопрос, известно ли американским властям и президенту США Джо Байдену в частности о том, что украинский лидер — мошенник.
«

"Да, и они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов", — пояснил Риттер.

По его словам, Соединенные Штаты вынуждены скрывать все детали военной и финансовой помощи киевским властям, поскольку в противном случае все узнают о реальном положении дел, и американцы в итоге откажутся от дальнейшей поддержки ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Скотт РиттерВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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