https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html

"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском

"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском - РИА Новости, 20.04.2023

"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском

Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:18

2023-04-20T17:18

2023-04-20T17:33

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

скотт риттер

владимир зеленский

джо байден

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Белый дом знает о коррупционных преступлениях Владимира Зеленского, но скрывает это, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Военному задали вопрос, известно ли американским властям и президенту США Джо Байдену в частности о том, что украинский лидер — мошенник.По его словам, Соединенные Штаты вынуждены скрывать все детали военной и финансовой помощи киевским властям, поскольку в противном случае все узнают о реальном положении дел, и американцы в итоге откажутся от дальнейшей поддержки ВСУ.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), скотт риттер, владимир зеленский, джо байден