Рейтинг@Mail.ru
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 20.04.2023 (обновлено: 17:44 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям - РИА Новости, 20.04.2023
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям
Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры приведет к большим территориальным потерям, написали бывший посол США в РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:37
2023-04-20T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры приведет к большим территориальным потерям, написали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер в статье для Newsweek."В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения", — отметили они.По словам экспертов, никто всерьез и не ожидал, что Москва допустит территориальные потери, в особенности в отношении Крыма. При этом отказ от переговоров со стороны Зеленского привел к тому, что сейчас условия мира для Киева стали еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад."Если мы не готовы пойти на риск значительной эскалации, которая вполне может привести к тому, что силы НАТО будут сражаться с русскими, лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного и независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас", — сообщается в материале.Признание того, что Украина не победит Россию без гораздо большего американского вмешательства, не является пророссийским, это реальность, подытожили авторы.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html
https://ria.ru/20230419/krym-1866376406.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям

Newsweek: неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры приведет к большим территориальным потерям, написали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.
"В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения", — отметили они.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
На Украине решили распродать страну
Вчера, 14:13
По словам экспертов, никто всерьез и не ожидал, что Москва допустит территориальные потери, в особенности в отношении Крыма. При этом отказ от переговоров со стороны Зеленского привел к тому, что сейчас условия мира для Киева стали еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад.
"Если мы не готовы пойти на риск значительной эскалации, которая вполне может привести к тому, что силы НАТО будут сражаться с русскими, лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного и независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас", — сообщается в материале.
Признание того, что Украина не победит Россию без гораздо большего американского вмешательства, не является пророссийским, это реальность, подытожили авторы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
19 апреля, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала