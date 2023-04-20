https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html

"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям

"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям - РИА Новости, 20.04.2023

"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры приведет к большим территориальным потерям, написали бывший посол США в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:37

2023-04-20T16:37

2023-04-20T17:44

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры приведет к большим территориальным потерям, написали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер в статье для Newsweek."В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения", — отметили они.По словам экспертов, никто всерьез и не ожидал, что Москва допустит территориальные потери, в особенности в отношении Крыма. При этом отказ от переговоров со стороны Зеленского привел к тому, что сейчас условия мира для Киева стали еще менее благоприятными, чем семь месяцев назад."Если мы не готовы пойти на риск значительной эскалации, которая вполне может привести к тому, что силы НАТО будут сражаться с русскими, лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного и независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас", — сообщается в материале.Признание того, что Украина не победит Россию без гораздо большего американского вмешательства, не является пророссийским, это реальность, подытожили авторы.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html

https://ria.ru/20230419/krym-1866376406.html

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