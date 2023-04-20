https://ria.ru/20230420/zasedanie-1866718429.html

Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО

Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО - РИА Новости, 20.04.2023

Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

тульская область

тульская область

алексей дюмин

российское военно-историческое общество (рвио)

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ТУЛА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), которое празднует в этом году 10-летие со дня основания, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По словам собеседника агентства, в мероприятии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поблагодарил Дюмина и членов регионального отделения за большую работу по сохранению военно-исторического наследия в регионе."Сегодня мы живём в непростое время, когда наша страна сражается за своё будущее. И победить в этой борьбе мы можем, только опираясь на историю великой и могучей России. Ведь именно она делает нас теми, кто мы есть. И сегодня перед нами стоит задача - противодействовать попыткам исказить историю нашей страны. Не дать принизить достоинство наших предков – героев Великой Отечественной войны. Всячески поддерживать сегодняшних российских воинов, которые служат для всех примером героизма и самоотверженности", – обратился к присутствующим губернатор, слова которого процитировали агентству в правительстве.Дюмин отметил, что тульское отделение РВИО проводит большую работу в этом направлении. Поддерживает поисковое движение. Организует военно-исторические лагери и тематические фестивали. Многое делает для сохранения объектов культурного наследия. Ведёт серьёзную деятельность по патриотическому воспитанию граждан.Участники заседания подвели итоги работы регионального отделения РВИО за 2022 год и обсудили планы на этот год. В частности, было предложено включить Музей обороны Тулы во Всероссийскую патриотическую программу "Дороги Победы". Этот вопрос РВИО проработает в ближайшее время.В этот же день Мединский и Дюмин посетили предпоказ выставки "Николай II. Семья и престол" в Тульском филиале Государственного исторического музея.Также в рамках визита Мединский провел лекцию "Рассказы из русской истории" в атриуме Тульского кремля для студентов – участников Всероссийской смены РВИО "Курс молодого бойца. Информационный фронт".

https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html

тульская область

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Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, российское военно-историческое общество (рвио)