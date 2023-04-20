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Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО - РИА Новости, 20.04.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/zasedanie-1866718429.html
Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО
Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО - РИА Новости, 20.04.2023
Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:27
2023-04-20T18:27
тульская область
тульская область
алексей дюмин
российское военно-историческое общество (рвио)
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ТУЛА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), которое празднует в этом году 10-летие со дня основания, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По словам собеседника агентства, в мероприятии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поблагодарил Дюмина и членов регионального отделения за большую работу по сохранению военно-исторического наследия в регионе."Сегодня мы живём в непростое время, когда наша страна сражается за своё будущее. И победить в этой борьбе мы можем, только опираясь на историю великой и могучей России. Ведь именно она делает нас теми, кто мы есть. И сегодня перед нами стоит задача - противодействовать попыткам исказить историю нашей страны. Не дать принизить достоинство наших предков – героев Великой Отечественной войны. Всячески поддерживать сегодняшних российских воинов, которые служат для всех примером героизма и самоотверженности", – обратился к присутствующим губернатор, слова которого процитировали агентству в правительстве.Дюмин отметил, что тульское отделение РВИО проводит большую работу в этом направлении. Поддерживает поисковое движение. Организует военно-исторические лагери и тематические фестивали. Многое делает для сохранения объектов культурного наследия. Ведёт серьёзную деятельность по патриотическому воспитанию граждан.Участники заседания подвели итоги работы регионального отделения РВИО за 2022 год и обсудили планы на этот год. В частности, было предложено включить Музей обороны Тулы во Всероссийскую патриотическую программу "Дороги Победы". Этот вопрос РВИО проработает в ближайшее время.В этот же день Мединский и Дюмин посетили предпоказ выставки "Николай II. Семья и престол" в Тульском филиале Государственного исторического музея.Также в рамках визита Мединский провел лекцию "Рассказы из русской истории" в атриуме Тульского кремля для студентов – участников Всероссийской смены РВИО "Курс молодого бойца. Информационный фронт".
https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html
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тульская область, алексей дюмин, российское военно-историческое общество (рвио)
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Российское военно-историческое общество (РВИО)

Дюмин провел заседание попечительского совета регионального отделения РВИО

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения РВИО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения РВИО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения РВИО
Читать ria.ru в
ТУЛА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в четверг заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), которое празднует в этом году 10-летие со дня основания, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, в мероприятии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поблагодарил Дюмина и членов регионального отделения за большую работу по сохранению военно-исторического наследия в регионе.
"Сегодня мы живём в непростое время, когда наша страна сражается за своё будущее. И победить в этой борьбе мы можем, только опираясь на историю великой и могучей России. Ведь именно она делает нас теми, кто мы есть. И сегодня перед нами стоит задача - противодействовать попыткам исказить историю нашей страны. Не дать принизить достоинство наших предков – героев Великой Отечественной войны. Всячески поддерживать сегодняшних российских воинов, которые служат для всех примером героизма и самоотверженности", – обратился к присутствующим губернатор, слова которого процитировали агентству в правительстве.
Дюмин отметил, что тульское отделение РВИО проводит большую работу в этом направлении. Поддерживает поисковое движение. Организует военно-исторические лагери и тематические фестивали. Многое делает для сохранения объектов культурного наследия. Ведёт серьёзную деятельность по патриотическому воспитанию граждан.
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Участники заседания подвели итоги работы регионального отделения РВИО за 2022 год и обсудили планы на этот год. В частности, было предложено включить Музей обороны Тулы во Всероссийскую патриотическую программу "Дороги Победы". Этот вопрос РВИО проработает в ближайшее время.
В этот же день Мединский и Дюмин посетили предпоказ выставки "Николай II. Семья и престол" в Тульском филиале Государственного исторического музея.
Также в рамках визита Мединский провел лекцию "Рассказы из русской истории" в атриуме Тульского кремля для студентов – участников Всероссийской смены РВИО "Курс молодого бойца. Информационный фронт".
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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