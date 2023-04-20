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Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/zaschita-1866737640.html
Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства
Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства - РИА Новости, 20.04.2023
Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства
Каждый боец, который защищает родину, должен быть уверен в том, что он под защитой государства и общества, заявил в интервью РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:42
2023-04-20T19:42
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Каждый боец, который защищает родину, должен быть уверен в том, что он под защитой государства и общества, заявил в интервью РИА Новости командир батальона "Спарта" Артем Жога, комментируя создание госфонда "Защитники Отечества". Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. "Владимир Владимирович (Путин) наградил меня своим доверием и назначил в наблюдательный совет с другими достойными людьми. И мы будем работать над тем, чтобы обеспечить ребятам, которые сейчас на линии фронта, при возврате назад в мирную жизнь, им обеспечить легче возврат в мирную жизнь, и помогать семьям ребят, которые погибли,... помогать им социально, помогать в медицинском обеспечении, протезировании, (получении) оздоровительных путевок", - рассказал Жога. "Каждый боец, который заключил контракт, надел форму, взял в руки оружие и пошел защищать нашу родину, должен быть уверен в том, что он под защитой нашего государства, под защитой нашего общества и его семья и его дети не останутся без внимания", - добавил он.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства

Командир "Спарты" Жога: участники спецоперации должны быть уверены в защите государства

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта Донецкой Народной Республики Артем Жога - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Артем Жога. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Каждый боец, который защищает родину, должен быть уверен в том, что он под защитой государства и общества, заявил в интервью РИА Новости командир батальона "Спарта" Артем Жога, комментируя создание госфонда "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
"Владимир Владимирович (Путин) наградил меня своим доверием и назначил в наблюдательный совет с другими достойными людьми. И мы будем работать над тем, чтобы обеспечить ребятам, которые сейчас на линии фронта, при возврате назад в мирную жизнь, им обеспечить легче возврат в мирную жизнь, и помогать семьям ребят, которые погибли,... помогать им социально, помогать в медицинском обеспечении, протезировании, (получении) оздоровительных путевок", - рассказал Жога.
"Каждый боец, который заключил контракт, надел форму, взял в руки оружие и пошел защищать нашу родину, должен быть уверен в том, что он под защитой нашего государства, под защитой нашего общества и его семья и его дети не останутся без внимания", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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