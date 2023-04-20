https://ria.ru/20230420/zaschita-1866737640.html

Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства

Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства - РИА Новости, 20.04.2023

Командир "Спарты": участники СВО должны быть уверены в защите государства

Каждый боец, который защищает родину, должен быть уверен в том, что он под защитой государства и общества, заявил в интервью РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:42

2023-04-20T19:42

2023-04-20T19:42

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820592086_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_edce65281c32a7070f15aa6060979fb3.jpg

ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Каждый боец, который защищает родину, должен быть уверен в том, что он под защитой государства и общества, заявил в интервью РИА Новости командир батальона "Спарта" Артем Жога, комментируя создание госфонда "Защитники Отечества". Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. "Владимир Владимирович (Путин) наградил меня своим доверием и назначил в наблюдательный совет с другими достойными людьми. И мы будем работать над тем, чтобы обеспечить ребятам, которые сейчас на линии фронта, при возврате назад в мирную жизнь, им обеспечить легче возврат в мирную жизнь, и помогать семьям ребят, которые погибли,... помогать им социально, помогать в медицинском обеспечении, протезировании, (получении) оздоровительных путевок", - рассказал Жога. "Каждый боец, который заключил контракт, надел форму, взял в руки оружие и пошел защищать нашу родину, должен быть уверен в том, что он под защитой нашего государства, под защитой нашего общества и его семья и его дети не останутся без внимания", - добавил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин