https://ria.ru/20230420/zaporozhe-1866592806.html

Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области

Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.04.2023

Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области

Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:12

2023-04-20T13:12

2023-04-20T14:23

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

евгений балицкий

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы "достаточно хорошие" укрепления ВС РФ.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, украина, ситуация в днр и лнр