https://ria.ru/20230420/zaporozhe-1866592806.html
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.04.2023
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области
Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:12
2023-04-20T13:12
2023-04-20T14:23
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
евгений балицкий
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы "достаточно хорошие" укрепления ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области
Балицкий: российские войска готовы отразить наступление ВСУ в Запорожской области