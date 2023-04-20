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Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 20.04.2023 (обновлено: 14:23 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/zaporozhe-1866592806.html
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.04.2023
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области
Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:12
2023-04-20T14:23
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
евгений балицкий
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы "достаточно хорошие" укрепления ВС РФ.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, евгений балицкий, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Балицкий, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области

Балицкий: российские войска готовы отразить наступление ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские войска готовы отразить возможное наступление ВСУ, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы "достаточно хорошие" укрепления ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЕвгений БалицкийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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