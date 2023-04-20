ВС Судана заявили о захвате крупного пункта снабжения СБР
ВС Судана заявили о захвате крупного пункта снабжения СБР на северо-западе страны
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили о захвате базы Шевроле, являющейся, по их словам, одним из крупнейших пунктов снабжения Сил быстрого реагирования (СБР).
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"Вооруженные силы захватили базу Шевроле на северо-западной границе. Она считается одной из крупнейших линий снабжения противника (СБР - ред.)", - говорится в заявлении армии в соцсетях.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.