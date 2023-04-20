https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866547615.html

В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка

В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка - РИА Новости, 20.04.2023

В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка

Жительница Оренбуржья, которая выбросила в мусорный контейнер скончавшегося от пневмонии маленького сына и сбежала, задержана в Самарской области, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:04

2023-04-20T11:04

2023-04-20T11:04

самарская область

оренбургская область

бузулук

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

УФА, 20 апр – РИА Новости. Жительница Оренбуржья, которая выбросила в мусорный контейнер скончавшегося от пневмонии маленького сына и сбежала, задержана в Самарской области, сообщили в СУСК по Оренбургской области в четверг. Как сообщалось, сотрудник коммунальной службы города Бузулук обнаружил тело четырехмесячного малыша в мусорном контейнере около жилого дома. Эксперты выяснили, что ребенок скончался от пневмонии, каких-либо повреждений на его теле не обнаружили. "В кратчайшие сроки удалось установить личность женщины, выбросившей тело ребенка в контейнер, после чего она была задержана в городе Кинель Самарской области. В настоящее время женщина доставлена в территориальный следственный отдел СК РФ для следственных действий", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html

самарская область

оренбургская область

бузулук

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, оренбургская область, бузулук, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)