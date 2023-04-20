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В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка - РИА Новости, 20.04.2023
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11:04 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866547615.html
В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка
В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка - РИА Новости, 20.04.2023
В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка
Жительница Оренбуржья, которая выбросила в мусорный контейнер скончавшегося от пневмонии маленького сына и сбежала, задержана в Самарской области, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:04
2023-04-20T11:04
самарская область
оренбургская область
бузулук
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 20 апр – РИА Новости. Жительница Оренбуржья, которая выбросила в мусорный контейнер скончавшегося от пневмонии маленького сына и сбежала, задержана в Самарской области, сообщили в СУСК по Оренбургской области в четверг. Как сообщалось, сотрудник коммунальной службы города Бузулук обнаружил тело четырехмесячного малыша в мусорном контейнере около жилого дома. Эксперты выяснили, что ребенок скончался от пневмонии, каких-либо повреждений на его теле не обнаружили. "В кратчайшие сроки удалось установить личность женщины, выбросившей тело ребенка в контейнер, после чего она была задержана в городе Кинель Самарской области. В настоящее время женщина доставлена в территориальный следственный отдел СК РФ для следственных действий", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html
самарская область
оренбургская область
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самарская область, оренбургская область, бузулук, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Самарская область, Оренбургская область, Бузулук, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области задержали женщину, выбросившую тело умершего ребенка

В Самарской области задержали женщину, выбросившую умершего ребенка в мусорный бак

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 20 апр – РИА Новости. Жительница Оренбуржья, которая выбросила в мусорный контейнер скончавшегося от пневмонии маленького сына и сбежала, задержана в Самарской области, сообщили в СУСК по Оренбургской области в четверг.
Как сообщалось, сотрудник коммунальной службы города Бузулук обнаружил тело четырехмесячного малыша в мусорном контейнере около жилого дома. Эксперты выяснили, что ребенок скончался от пневмонии, каких-либо повреждений на его теле не обнаружили.
"В кратчайшие сроки удалось установить личность женщины, выбросившей тело ребенка в контейнер, после чего она была задержана в городе Кинель Самарской области. В настоящее время женщина доставлена в территориальный следственный отдел СК РФ для следственных действий", - отмечается в релизе.
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Самарская областьОренбургская областьБузулукПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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