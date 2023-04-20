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Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей - РИА Новости, 20.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:56 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/yugra-1866682180.html
Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей
Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей - РИА Новости, 20.04.2023
Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей
Портфель инвестиционных проектов Фонда развития Югры к концу 2022 года составил 92 проекта общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:56
2023-04-20T16:56
ханты-мансийский автономный округ
сергей афанасьев
фонд развития промышленности
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Портфель инвестиционных проектов Фонда развития Югры к концу 2022 года составил 92 проекта общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор фонда Сергей Афанасьев. "В портфеле фонда 92 инвестиционных проекта на сумму более 100 миллиардов рублей. Это и промышленность, и ТКО (твердые коммунальные отходы - ред.), и образование. Мы работаем с концессиями, выдаем займы, большое количество мероприятий сопровождаем с точки зрения позиционирования региона", - сказал Афанасьев в ходе отчета депутатам думы автономного округа о работе института развития за 2022 год. По его словам, в настоящее время на сопровождении у сотрудников фонда находится 26 новых инвестпроектов на сумму более 50 миллиардов рублей. Как уточнил Афанасьев, среди основных проектов - Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань", в которую пять компаний готовы инвестировать около 30 миллиардов рублей. Помимо этого, совместно с ПАО "Лукойл - Западная Сибирь" реализуется проект "Индустриальный парк "Когалым". Совместными усилиями модернизируется производственная площадка, во втором квартале 2023 года планируется запуск первого резидента - производителя оборудования, необходимого для бурения. Третьим важным проектом с объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей, по словам гендиректора Фонда развития Югры, является Сургутский металлургический комплекс, который планирует осуществлять переработку 120 тысяч тонн лома черного металла и производство 100 тысяч тонн фасонного проката. Власти региона предоставили земельный участок для комплекса, фонд предоставил заем, также ведутся переговоры с федеральным Фондом развития промышленности о предоставлении 500 миллионов рублей из федерального бюджета. В общей сложности, подчеркнул Афанасьев, за прошлый год фондом привлечено более 800 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку двух проектов в сфере обрабатывающей промышленности.
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сергей афанасьев, фонд развития промышленности
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сергей Афанасьев, Фонд развития промышленности
Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей

Объем инвестпроектов Фонда развития Югры превысил сто миллиардов рублей в 2022 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Портфель инвестиционных проектов Фонда развития Югры к концу 2022 года составил 92 проекта общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор фонда Сергей Афанасьев.
"В портфеле фонда 92 инвестиционных проекта на сумму более 100 миллиардов рублей. Это и промышленность, и ТКО (твердые коммунальные отходы - ред.), и образование. Мы работаем с концессиями, выдаем займы, большое количество мероприятий сопровождаем с точки зрения позиционирования региона", - сказал Афанасьев в ходе отчета депутатам думы автономного округа о работе института развития за 2022 год.
По его словам, в настоящее время на сопровождении у сотрудников фонда находится 26 новых инвестпроектов на сумму более 50 миллиардов рублей. Как уточнил Афанасьев, среди основных проектов - Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань", в которую пять компаний готовы инвестировать около 30 миллиардов рублей.
Помимо этого, совместно с ПАО "Лукойл - Западная Сибирь" реализуется проект "Индустриальный парк "Когалым". Совместными усилиями модернизируется производственная площадка, во втором квартале 2023 года планируется запуск первого резидента - производителя оборудования, необходимого для бурения.
Третьим важным проектом с объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей, по словам гендиректора Фонда развития Югры, является Сургутский металлургический комплекс, который планирует осуществлять переработку 120 тысяч тонн лома черного металла и производство 100 тысяч тонн фасонного проката. Власти региона предоставили земельный участок для комплекса, фонд предоставил заем, также ведутся переговоры с федеральным Фондом развития промышленности о предоставлении 500 миллионов рублей из федерального бюджета.
В общей сложности, подчеркнул Афанасьев, за прошлый год фондом привлечено более 800 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку двух проектов в сфере обрабатывающей промышленности.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСергей АфанасьевФонд развития промышленности
 
 
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