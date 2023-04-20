https://ria.ru/20230420/youtube-1866498811.html

Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников

Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников - РИА Новости, 20.04.2023

Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников

"Лаборатория Касперского" обнаружила в YouTube Shorts видео, автор которых рассказывает пользователям, в частности школьникам, о том, как якобы легко... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T02:35

2023-04-20T02:35

2023-04-20T02:37

технологии

лаборатория касперского

youtube

общество

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в YouTube Shorts видео, автор которых рассказывает пользователям, в частности школьникам, о том, как якобы легко зарабатывает много денег в интернете, однако в действительности это лишь первый этап фишинговой схемы для обмана пользователей, сообщили РИА Новости в компании. "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в YouTube Shorts короткие видео, в которых человек рассказывает, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете. При этом он готов поделиться своим идеями с теми, у кого нет опыта работы, в частности со школьниками. Как оказалось, это лишь первый этап многоуровневой скам-схемы, цель которой - выманить деньги пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что если перейти в аккаунт этого пользователя, то можно увидеть большое количество однотипных видео с хэштегом #Minecraft и кадрами из этой игры. В компании добавили, что телеграм-бот использует отдельные элементы дизайна популярной криптобиржи, а в его описании говорится, что он якобы создан для "автоматической P2P-торговли". В сообщении бота отмечается, что если человек воспользуется предложенным сервисом, то он якобы сможет получать прибыль за перепродажу криптовалюты. Для начала ему предлагают пополнить баланс, то есть перевести деньги на номер электронного кошелька любым удобным способом - в том числе банковской картой или криптовалютой. Авторы бота обещают, что через семь дней вложенная человеком сумма удвоится. Однако на самом деле деньги уйдут злоумышленникам, а человек не получит ничего. "Злоумышленники постоянно развивают свои схемы, делают их многоуровневыми, вплетают привлекательные темы... Видео, в котором школьникам предлагают ознакомиться с лёгкими способами заработка без вложений.., на момент, когда мы его обнаружили, набрало уже 156 тысяч просмотров. Под самим роликом больше 150 комментариев и большинство из них ожидаемо положительные - злоумышленники специально оставляют позитивные отзывы, чтобы усыпить бдительность пользователей", - отмечает контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

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технологии, лаборатория касперского, youtube, общество, россия