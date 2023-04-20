https://ria.ru/20230420/youtube-1866498811.html
Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников
Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников - РИА Новости, 20.04.2023
Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников
"Лаборатория Касперского" обнаружила в YouTube Shorts видео, автор которых рассказывает пользователям, в частности школьникам, о том, как якобы легко... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:35
2023-04-20T02:35
2023-04-20T02:37
технологии
лаборатория касперского
youtube
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в YouTube Shorts видео, автор которых рассказывает пользователям, в частности школьникам, о том, как якобы легко зарабатывает много денег в интернете, однако в действительности это лишь первый этап фишинговой схемы для обмана пользователей, сообщили РИА Новости в компании. "Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в YouTube Shorts короткие видео, в которых человек рассказывает, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете. При этом он готов поделиться своим идеями с теми, у кого нет опыта работы, в частности со школьниками. Как оказалось, это лишь первый этап многоуровневой скам-схемы, цель которой - выманить деньги пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что если перейти в аккаунт этого пользователя, то можно увидеть большое количество однотипных видео с хэштегом #Minecraft и кадрами из этой игры. В компании добавили, что телеграм-бот использует отдельные элементы дизайна популярной криптобиржи, а в его описании говорится, что он якобы создан для "автоматической P2P-торговли". В сообщении бота отмечается, что если человек воспользуется предложенным сервисом, то он якобы сможет получать прибыль за перепродажу криптовалюты. Для начала ему предлагают пополнить баланс, то есть перевести деньги на номер электронного кошелька любым удобным способом - в том числе банковской картой или криптовалютой. Авторы бота обещают, что через семь дней вложенная человеком сумма удвоится. Однако на самом деле деньги уйдут злоумышленникам, а человек не получит ничего. "Злоумышленники постоянно развивают свои схемы, делают их многоуровневыми, вплетают привлекательные темы... Видео, в котором школьникам предлагают ознакомиться с лёгкими способами заработка без вложений.., на момент, когда мы его обнаружили, набрало уже 156 тысяч просмотров. Под самим роликом больше 150 комментариев и большинство из них ожидаемо положительные - злоумышленники специально оставляют позитивные отзывы, чтобы усыпить бдительность пользователей", - отмечает контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html
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технологии, лаборатория касперского, youtube, общество, россия
Технологии, Лаборатория Касперского, YouTube, Общество, Россия
Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана школьников
Kaspersky: на YouTube распространяются видео для обмана российских школьников
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в YouTube Shorts видео, автор которых рассказывает пользователям, в частности школьникам, о том, как якобы легко зарабатывает много денег в интернете, однако в действительности это лишь первый этап фишинговой схемы для обмана пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в YouTube Shorts короткие видео, в которых человек рассказывает, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете. При этом он готов поделиться своим идеями с теми, у кого нет опыта работы, в частности со школьниками. Как оказалось, это лишь первый этап многоуровневой скам-схемы, цель которой - выманить деньги пользователей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если перейти в аккаунт этого пользователя, то можно увидеть большое количество однотипных видео с хэштегом #Minecraft и кадрами из этой игры.
«
"Это сделано, чтобы канал чаще появлялся в рекомендациях у целевой аудитории потенциальных жертв. Под последними шортсами в этом аккаунте, где человек рассказывает, сколько денег он заработал, размещена ссылка уже на полное видео - на другом YouTube-канале. В ролике тот же человек объясняет, как школьникам можно заработать в интернете без вложений. В частности, он упоминает телеграм-бот популярной криптовалютной биржи. Ссылка на этот бот закреплена под полным видео", - отмечается в сообщении.
В компании добавили, что телеграм-бот использует отдельные элементы дизайна популярной криптобиржи, а в его описании говорится, что он якобы создан для "автоматической P2P-торговли". В сообщении бота отмечается, что если человек воспользуется предложенным сервисом, то он якобы сможет получать прибыль за перепродажу криптовалюты.
Для начала ему предлагают пополнить баланс, то есть перевести деньги на номер электронного кошелька любым удобным способом - в том числе банковской картой или криптовалютой. Авторы бота обещают, что через семь дней вложенная человеком сумма удвоится. Однако на самом деле деньги уйдут злоумышленникам, а человек не получит ничего.
"Злоумышленники постоянно развивают свои схемы, делают их многоуровневыми, вплетают привлекательные темы... Видео, в котором школьникам предлагают ознакомиться с лёгкими способами заработка без вложений.., на момент, когда мы его обнаружили, набрало уже 156 тысяч просмотров. Под самим роликом больше 150 комментариев и большинство из них ожидаемо положительные - злоумышленники специально оставляют позитивные отзывы, чтобы усыпить бдительность пользователей", - отмечает контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
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