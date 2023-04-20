https://ria.ru/20230420/yemen-1866498714.html
Число жертв давки в Йемене достигло 80
Число жертв давки в Йемене достигло 80 - РИА Новости, 20.04.2023
Число жертв давки в Йемене достигло 80
Число жертв давки в йеменской столице Сане, которую контролирует движение "Ансар Алла", достигло 80, сообщил РИА Новости источник в городе. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:32
2023-04-20T02:32
2023-04-20T11:00
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КАИР, 20 апр — РИА Новости. Число жертв давки в йеменской столице Сане, которую контролирует движение "Ансар Алла", достигло 80, сообщил РИА Новости источник в городе."Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети, также 120 человек ранены", — рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что среди пострадавших 20 человек находятся в критическом состоянии. Он предположил, что число жертв в ближайшее время вырастет.Ранее сообщалось о 10 погибших и 40 пострадавших в результате этого инцидента. По словам источника, раненые госпитализированы в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города. Он отметил, что это первый такой случай — предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.По информации созданного хуситами Высшего политического совета в Twitter, глава совета Махди аль-Машат выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать комитет для расследования произошедшего. Он также подчеркнул важность принятия необходимых мер для выяснения причин случившегося.
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в мире, йемен, сана, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Ансар Алла
Число жертв давки в Йемене достигло 80
Число жертв давки в столице Йемена Сане достигло 78
КАИР, 20 апр — РИА Новости. Число жертв давки в йеменской столице Сане, которую контролирует движение "Ансар Алла", достигло 80, сообщил РИА Новости источник в городе.
"Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети, также 120 человек ранены", — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что среди пострадавших 20 человек находятся в критическом состоянии. Он предположил, что число жертв в ближайшее время вырастет.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 40 пострадавших в результате этого инцидента. По словам источника, раненые госпитализированы в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города. Он отметил, что это первый такой случай — предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.
По информации созданного хуситами Высшего политического совета в Twitter, глава совета Махди аль-Машат выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать комитет для расследования произошедшего. Он также подчеркнул важность принятия необходимых мер для выяснения причин случившегося.
Власти Йемена и хуситы достигли соглашения, сообщил диписточник