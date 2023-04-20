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Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек - РИА Новости, 20.04.2023
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01:36 20.04.2023 (обновлено: 11:01 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/yemen-1866495882.html
Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек
Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек - РИА Новости, 20.04.2023
Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек
Десять человек погибли, более 40 пострадали в результате давки в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в городе. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:36
2023-04-20T11:01
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КАИР, 20 апр - РИА Новости. Десять человек погибли, более 40 пострадали в результате давки в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в городе. По словам источника, раненые были доставлены в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города. Он отмечает, что это был первый такой инцидент, заявив, что предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв. Кроме того, пресс-служба созданного хуситами Высшего политического совета сообщила в своем аккаунте в Twitter, что глава совета Махди аль-Машат выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать комитет для расследования произошедшего. Он также подчеркнул важность принятия необходимых мер для выяснения причин случившегося.
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в мире, сана, йемен
В мире, Сана, Йемен
Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек

Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек, более 40 пострадали

© AP Photo / AL-MASIRAH TV CHANNELКадр видео во время давки в Сане. 19 апреля 2023
Кадр видео во время давки в Сане. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / AL-MASIRAH TV CHANNEL
Кадр видео во время давки в Сане. 19 апреля 2023
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КАИР, 20 апр - РИА Новости. Десять человек погибли, более 40 пострадали в результате давки в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в городе.
«
"Толпы граждан начали тесниться, когда предприниматели раздавали деньги в центре распределения финансовой помощи в школе Маин в центре Саны, в результате чего 10 человек погибли и более 40 получили ранения", - сказал источник.
По словам источника, раненые были доставлены в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города. Он отмечает, что это был первый такой инцидент, заявив, что предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.
Кроме того, пресс-служба созданного хуситами Высшего политического совета сообщила в своем аккаунте в Twitter, что глава совета Махди аль-Машат выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать комитет для расследования произошедшего. Он также подчеркнул важность принятия необходимых мер для выяснения причин случившегося.
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