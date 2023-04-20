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Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек

Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек - РИА Новости, 20.04.2023

Из-за давки в центре столицы Йемена Саны погибли десять человек

Десять человек погибли, более 40 пострадали в результате давки в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в городе. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:36

2023-04-20T01:36

2023-04-20T11:01

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КАИР, 20 апр - РИА Новости. Десять человек погибли, более 40 пострадали в результате давки в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости источник в городе. По словам источника, раненые были доставлены в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города. Он отмечает, что это был первый такой инцидент, заявив, что предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв. Кроме того, пресс-служба созданного хуситами Высшего политического совета сообщила в своем аккаунте в Twitter, что глава совета Махди аль-Машат выразил соболезнования семьям погибших и поручил создать комитет для расследования произошедшего. Он также подчеркнул важность принятия необходимых мер для выяснения причин случившегося.

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