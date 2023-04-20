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В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального - РИА Новости, 20.04.2023
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15:26 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/yazyk-1866645438.html
В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального
В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального - РИА Новости, 20.04.2023
В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального
Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, которые недавно объявили о сборе подписей для создания новой политической партии,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:26
2023-04-20T15:26
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, которые недавно объявили о сборе подписей для создания новой политической партии, зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального и призвали других народных избранников поддержать его. "Я как депутат парламента считаю, что настало время принять закон о возвращении русскому языку статуса официального, после молдавского, как и положено по нашей конституции. И сегодня я, с депутатом Ириной Лозован, зарегистрировал данный законопроект", - сообщил Нестеровский в своем телеграм-канале. По его мнению, придание русскому языку официального статуса в Молдавии поможет решить многие социальные и экономические проблемы страны. "Он способствует укреплению межэтнического диалога, уменьшению конфликтов, повышению культурного уровня населения. Более того, русский язык является важным языком международного общения, и его официальный статус будет способствовать улучшению экономических связей с другими странами, а также повышению престижа Молдавии на мировой арене", - подчеркнул депутат. Лозован считает, что возвращение русскому языку статуса официального - необходимый шаг для Молдавии, так как он является одним из важнейших языков межнационального общения в республике, на котором уже много веков разговаривает очень большое количество людей, живущих в стране. "Отсутствие официального статуса русского языка - это нарушение языковых прав наших граждан и невозможность почти половине страны найти официальную работу. Принятие закона о возвращении русскому языку статуса официального - это не только вопрос языковых прав, но и вопрос развития и процветания Молдовы. Это позволит нашей стране стать более привлекательной для иностранных инвесторов и развиться в социальном и экономическом плане", - написала Лозован на своей странице в социальной сети Facebook*. Оба депутата призвали и других парламентариев поддержать этот законопроект. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. На данный момент права русскоязычного населения Молдавии защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального

Парламент Молдавии зарегистрировал проект о возврате русскому языку статуса официального

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, которые недавно объявили о сборе подписей для создания новой политической партии, зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального и призвали других народных избранников поддержать его.
"Я как депутат парламента считаю, что настало время принять закон о возвращении русскому языку статуса официального, после молдавского, как и положено по нашей конституции. И сегодня я, с депутатом Ириной Лозован, зарегистрировал данный законопроект", - сообщил Нестеровский в своем телеграм-канале.
По его мнению, придание русскому языку официального статуса в Молдавии поможет решить многие социальные и экономические проблемы страны. "Он способствует укреплению межэтнического диалога, уменьшению конфликтов, повышению культурного уровня населения. Более того, русский язык является важным языком международного общения, и его официальный статус будет способствовать улучшению экономических связей с другими странами, а также повышению престижа Молдавии на мировой арене", - подчеркнул депутат.
Лозован считает, что возвращение русскому языку статуса официального - необходимый шаг для Молдавии, так как он является одним из важнейших языков межнационального общения в республике, на котором уже много веков разговаривает очень большое количество людей, живущих в стране.
"Отсутствие официального статуса русского языка - это нарушение языковых прав наших граждан и невозможность почти половине страны найти официальную работу. Принятие закона о возвращении русскому языку статуса официального - это не только вопрос языковых прав, но и вопрос развития и процветания Молдовы. Это позволит нашей стране стать более привлекательной для иностранных инвесторов и развиться в социальном и экономическом плане", - написала Лозован на своей странице в социальной сети Facebook*.
Оба депутата призвали и других парламентариев поддержать этот законопроект.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения.
Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. На данный момент права русскоязычного населения Молдавии защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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