https://ria.ru/20230420/yazyk-1866645438.html

В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального

В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального - РИА Новости, 20.04.2023

В Молдавии рассмотрят проект о возврате русскому языку статуса официального

Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, которые недавно объявили о сборе подписей для создания новой политической партии,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:26

2023-04-20T15:26

2023-04-20T15:26

в мире

молдавия

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован, которые недавно объявили о сборе подписей для создания новой политической партии, зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального и призвали других народных избранников поддержать его. "Я как депутат парламента считаю, что настало время принять закон о возвращении русскому языку статуса официального, после молдавского, как и положено по нашей конституции. И сегодня я, с депутатом Ириной Лозован, зарегистрировал данный законопроект", - сообщил Нестеровский в своем телеграм-канале. По его мнению, придание русскому языку официального статуса в Молдавии поможет решить многие социальные и экономические проблемы страны. "Он способствует укреплению межэтнического диалога, уменьшению конфликтов, повышению культурного уровня населения. Более того, русский язык является важным языком международного общения, и его официальный статус будет способствовать улучшению экономических связей с другими странами, а также повышению престижа Молдавии на мировой арене", - подчеркнул депутат. Лозован считает, что возвращение русскому языку статуса официального - необходимый шаг для Молдавии, так как он является одним из важнейших языков межнационального общения в республике, на котором уже много веков разговаривает очень большое количество людей, живущих в стране. "Отсутствие официального статуса русского языка - это нарушение языковых прав наших граждан и невозможность почти половине страны найти официальную работу. Принятие закона о возвращении русскому языку статуса официального - это не только вопрос языковых прав, но и вопрос развития и процветания Молдовы. Это позволит нашей стране стать более привлекательной для иностранных инвесторов и развиться в социальном и экономическом плане", - написала Лозован на своей странице в социальной сети Facebook*. Оба депутата призвали и других парламентариев поддержать этот законопроект. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. На данный момент права русскоязычного населения Молдавии защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230420/blokirovka-1866640136.html

молдавия

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, ссср