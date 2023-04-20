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Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина - РИА Новости, 20.04.2023
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14:22 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html
Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина
Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина - РИА Новости, 20.04.2023
Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина
Отдел по связям с общественностью верхней палаты парламента Японии получил электронное письмо с угрозой "массового убийства" днем пятницы, 21 апреля, пишет... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:22
2023-04-20T14:22
в мире
япония
парламент японии
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Отдел по связям с общественностью верхней палаты парламента Японии получил электронное письмо с угрозой "массового убийства" днем пятницы, 21 апреля, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на источники в полиции. В письме было сказано, что "большое число бомб большой мощности и генераторов газа зарин были установлены" в различных залах нижней и верхней палат парламента и что в 13.34 пятницы по местному времени (07.34 мск) произойдет массовое убийство. Авторы письма, которые заявили о своей принадлежности к некой религиозной группировке, утверждали, что только террористические акты могут изменить страну. Название религиозной группы не указывалось. Сотрудники полицейского управления провели обыск помещений, однако других данных нет.
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в мире, япония, парламент японии
В мире, Япония, Парламент Японии
Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина

В парламент Японии поступило письмо с угрозами массового убийства и распыления зарина

© Фото : Wikipedia/Chris 73Здание японского парламента
Здание японского парламента - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Wikipedia/Chris 73
Здание японского парламента. Архивное фото
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Отдел по связям с общественностью верхней палаты парламента Японии получил электронное письмо с угрозой "массового убийства" днем пятницы, 21 апреля, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на источники в полиции.
В письме было сказано, что "большое число бомб большой мощности и генераторов газа зарин были установлены" в различных залах нижней и верхней палат парламента и что в 13.34 пятницы по местному времени (07.34 мск) произойдет массовое убийство. Авторы письма, которые заявили о своей принадлежности к некой религиозной группировке, утверждали, что только террористические акты могут изменить страну.
Название религиозной группы не указывалось.
Сотрудники полицейского управления провели обыск помещений, однако других данных нет.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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