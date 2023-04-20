https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html

Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина

Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина - РИА Новости, 20.04.2023

Парламент Японии получил письмо с угрозами взрыва и распыления зарина

Отдел по связям с общественностью верхней палаты парламента Японии получил электронное письмо с угрозой "массового убийства" днем пятницы, 21 апреля, пишет... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:22

2023-04-20T14:22

2023-04-20T14:22

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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Отдел по связям с общественностью верхней палаты парламента Японии получил электронное письмо с угрозой "массового убийства" днем пятницы, 21 апреля, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на источники в полиции. В письме было сказано, что "большое число бомб большой мощности и генераторов газа зарин были установлены" в различных залах нижней и верхней палат парламента и что в 13.34 пятницы по местному времени (07.34 мск) произойдет массовое убийство. Авторы письма, которые заявили о своей принадлежности к некой религиозной группировке, утверждали, что только террористические акты могут изменить страну. Название религиозной группы не указывалось. Сотрудники полицейского управления провели обыск помещений, однако других данных нет.

https://ria.ru/20230417/yaponiya-1865724011.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, парламент японии