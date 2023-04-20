https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500442.html
Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079 процентов
Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079 процентов - РИА Новости, 20.04.2023
Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079 процентов
Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T03:26
2023-04-20T03:26
2023-04-20T03:54
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079,2%, свидетельствуют предварительные статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Вместе с этим экспорт продукции из пластика из Японии в Россию за отчетный период снизился на 67,7%.Изменения статистических показателей приводятся по сравнению с 2021 финансовым годом (1 апреля 2021 года – 31 марта 2022 года).Министерство финансов Японии также обнародовало и предварительную торговую статистику за март 2023 года. Согласно пресс-релизу, экспорт медицинской продукции в Россию в марте этого года взлетел на 3350,4%. Экспорт продукции из пластика в Россию также вырос – на 109,9%.
https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500272.html
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в мире, япония, россия
Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079 процентов
Япония в 2022 финансовом году нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079%
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 1079,2%, свидетельствуют предварительные статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Вместе с этим экспорт продукции из пластика из Японии в Россию за отчетный период снизился на 67,7%.
Изменения статистических показателей приводятся по сравнению с 2021 финансовым годом (1 апреля 2021 года – 31 марта 2022 года).
Министерство финансов Японии также обнародовало и предварительную торговую статистику за март 2023 года. Согласно пресс-релизу, экспорт медицинской продукции в Россию в марте этого года взлетел на 3350,4%. Экспорт продукции из пластика в Россию также вырос – на 109,9%.
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