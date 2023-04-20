https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500272.html

Япония нарастила импорт российских фруктов на 646 процентов

Япония нарастила импорт российских фруктов на 646 процентов - РИА Новости, 20.04.2023

Япония нарастила импорт российских фруктов на 646 процентов

Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023-го, резко нарастила импорт фруктов из России и сильно... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:11

2023-04-20T03:11

2023-04-20T04:19

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ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. Япония по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023-го, резко нарастила импорт фруктов из России и сильно увеличила экспорт медоборудования — на 646,1 процента и 1079,2 процента соответственно. Об этом свидетельствуют предварительные статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.Общий объем экспорта при этом снизился на 39,8 процента, а импорта — на 6,3 процента.В частности, экспорт в Россию составил 524,08 миллиарда иен (3,9 миллиарда долларов), а импорт — 1,73 триллиона иен (12,85 миллиарда долларов).Общий объем экспорта за март 2023 года при этом уменьшился на 17,1 процента по сравнению с мартом прошлого года — 41,53 миллиарда иен (308,45 миллиона долларов). Импорт же за тот же период сократился на 49,9 процента, составив 95,12 миллиарда иен (706,46 миллиона долларов).Динамика импортаНаряду с фруктами увеличились и закупки мяса (66,7 процента) и зерновых (38,4 процента). При этом в предварительной торговой статистике министерства отмечается, что импорт зерновых в марте этого года по сравнению с мартом предыдущего взлетел на 886,6 процента.Вместо с этим снизился объем ввоза из России овощей (8,3 процента) и соевых бобов (31,8 процента), а также рыбы и рыбной продукции (1,8 процента).Сокращение в этом году коснулось и импорта нефти (80,5 процента), СПГ (6,2 процента), угля (55,2 процента), руды цветных металлов (55,1 процента), а также продукции из стали и металла, цветных металлов (27,1 процента).Уточняется, что в марте 2023 года Япония закупила на 40,2 процента меньше СПГ из России, чем в тот же период предыдущего года, а угля — на 55,4 процента. В подсчетах подчеркивается, что нефть в марте этого года не импортировалась.Ввоз продукции из стали и металла из России в марте 2022 года снизился на 4,2 процента, цветных металлов — на 49,7 процента. В то же время импорт руды цветных металлов вырос на 173,2 процента в этот период.ЭкспортТокио по итогам 2022 финансового года снизил экспорт в Россию компьютеров на 56,5 процента, аудио и видеоаппаратуры — на 86,7 процента, автомобилей — на 8,1 процента.Меньше поставлялась и продукция из металла и стали (66,6 процента), бумага и изделия из бумаги и картона (22 процента) и генераторы (42,8 процента).Также упал экспорт из Японии в Россию запасных частей для автомобилей (73,7 процента) и продукции из пластика (67,7 процента).Тем не менее ввоз компьютеров в Россию в марте этого года вырос на 1100 процента в сравнении с прошлым мартом, а автомобилей — на 28,8 процента. Увеличился экспорт в том числе бумаги и изделий из бумаги и картона (9,8 процента), запасных частей для автомобилей (6,4 процента), а также генераторов (67,5 процента).Экспорт японской медицинской продукции в Россию в марте взлетел на 3350,4 процента, а продукции из пластика — на 109,9 процента.

https://ria.ru/20230331/igrushki-1862012816.html

https://ria.ru/20230331/yaponiya-1862012307.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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