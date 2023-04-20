https://ria.ru/20230420/yamal-1866641782.html

Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье

Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье - РИА Новости, 20.04.2023

Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье

​Молодожены Ямала смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба губернатора региона. ​ РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:22

2023-04-20T15:22

2023-04-20T15:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

сергей новиков

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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. ​Молодожены Ямала смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба губернатора региона. ​"С 1 июля на Ямале начнут вручать "Сертификат молодоженов". Новую меру поддержки озвучил губернатор Дмитрий Артюхов во время сегодняшнего послания. Сертификат получат семьи ямальцев в возрасте от 18 до 35 лет, вступившие в брак. Документ выдадут сотрудники ЗАГСа сразу после регистрации. Он дает право на прохождение бесплатного обследования в течение шести месяцев с момента заключения брака", - говорится в сообщении.Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ. Помимо общего анализа крови, медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины смогут пройти осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Это позволит скорректировать факторы, влияющие на репродуктивную систему, а в случае выявления заболеваний вовремя начать лечение, уточняют власти."Новая мера поддержки – комплексная. Она поможет укрепить здоровье молодых ямальцев, создать устойчивую основу для благополучного будущего семьи. Обследование для молодоженов совершенно бесплатное – оно будет проведено за счет окружного бюджета и средств ОМС", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.Мера поддержки реализуется в рамках проекта по укреплению репродуктивного здоровья. Основным куратором проекта является региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.Кроме того, медики, совместно с коллегами НИИ интервенционной урологии Минздрава России, проведут многоцелевое научное исследование. На первом этапе пройдет анкетирование подростков от 15 до 17 лет в Надыме, а также порядка 300 мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске и Салехарде. На основе полученных данных врачи отберут пациентов для обследования.Реализация проекта решает задачи нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230420/konkurs-1866632704.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, сергей новиков