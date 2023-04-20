https://ria.ru/20230420/yamal-1866641782.html
Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье
Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье - РИА Новости, 20.04.2023
Молодожены Ямала смогут бесплатно обследовать репродуктивное здоровье
Молодожены Ямала смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:22
2023-04-20T15:22
2023-04-20T15:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
сергей новиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866641943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_745cbdded0c2dd4722d4731800601085.jpg
САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Молодожены Ямала смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба губернатора региона. "С 1 июля на Ямале начнут вручать "Сертификат молодоженов". Новую меру поддержки озвучил губернатор Дмитрий Артюхов во время сегодняшнего послания. Сертификат получат семьи ямальцев в возрасте от 18 до 35 лет, вступившие в брак. Документ выдадут сотрудники ЗАГСа сразу после регистрации. Он дает право на прохождение бесплатного обследования в течение шести месяцев с момента заключения брака", - говорится в сообщении.Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ. Помимо общего анализа крови, медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины смогут пройти осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Это позволит скорректировать факторы, влияющие на репродуктивную систему, а в случае выявления заболеваний вовремя начать лечение, уточняют власти."Новая мера поддержки – комплексная. Она поможет укрепить здоровье молодых ямальцев, создать устойчивую основу для благополучного будущего семьи. Обследование для молодоженов совершенно бесплатное – оно будет проведено за счет окружного бюджета и средств ОМС", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.Мера поддержки реализуется в рамках проекта по укреплению репродуктивного здоровья. Основным куратором проекта является региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.Кроме того, медики, совместно с коллегами НИИ интервенционной урологии Минздрава России, проведут многоцелевое научное исследование. На первом этапе пройдет анкетирование подростков от 15 до 17 лет в Надыме, а также порядка 300 мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске и Салехарде. На основе полученных данных врачи отберут пациентов для обследования.Реализация проекта решает задачи нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230420/konkurs-1866632704.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866641943_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e392d498fca7dfc792e433501b457e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, сергей новиков
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Сергей Новиков
САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Молодожены Ямала смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С 1 июля на Ямале
начнут вручать "Сертификат молодоженов". Новую меру поддержки озвучил губернатор Дмитрий Артюхов
во время сегодняшнего послания. Сертификат получат семьи ямальцев в возрасте от 18 до 35 лет, вступившие в брак. Документ выдадут сотрудники ЗАГСа сразу после регистрации. Он дает право на прохождение бесплатного обследования в течение шести месяцев с момента заключения брака", - говорится в сообщении.
Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО
Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ. Помимо общего анализа крови, медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины смогут пройти осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Это позволит скорректировать факторы, влияющие на репродуктивную систему, а в случае выявления заболеваний вовремя начать лечение, уточняют власти.
"Новая мера поддержки – комплексная. Она поможет укрепить здоровье молодых ямальцев, создать устойчивую основу для благополучного будущего семьи. Обследование для молодоженов совершенно бесплатное – оно будет проведено за счет окружного бюджета и средств ОМС", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова
.
Мера поддержки реализуется в рамках проекта по укреплению репродуктивного здоровья. Основным куратором проекта является региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Кроме того, медики, совместно с коллегами НИИ интервенционной урологии Минздрава России
, проведут многоцелевое научное исследование. На первом этапе пройдет анкетирование подростков от 15 до 17 лет в Надыме
, а также порядка 300 мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске
и Салехарде
. На основе полученных данных врачи отберут пациентов для обследования.
Реализация проекта решает задачи нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", отмечает пресс-служба.