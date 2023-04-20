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Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение - РИА Новости, 20.04.2023
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:06
2023-04-20T01:06
2023-04-20T01:06
никарагуа
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россия
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МАНАГУА, 20 апр - РИА Новости. Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российской дипломатии отметил, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами. "Пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе", - добавил министр.
https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html
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никарагуа, ялта, россия, сергей лавров, в мире
Никарагуа, Ялта, Россия, Сергей Лавров, В мире
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение
Лавров: готовится побратимское соглашение между никарагуанской Гранадой и Ялтой