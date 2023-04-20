https://ria.ru/20230420/yalta-1866493987.html

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение - РИА Новости, 20.04.2023

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение

Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:06

2023-04-20T01:06

2023-04-20T01:06

никарагуа

ялта

россия

сергей лавров

в мире

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МАНАГУА, 20 апр - РИА Новости. Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российской дипломатии отметил, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами. "Пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе", - добавил министр.

https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html

никарагуа

ялта

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никарагуа, ялта, россия, сергей лавров, в мире