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Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение - РИА Новости, 20.04.2023
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01:06 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/yalta-1866493987.html
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение - РИА Новости, 20.04.2023
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:06
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никарагуа
ялта
россия
сергей лавров
в мире
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МАНАГУА, 20 апр - РИА Новости. Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российской дипломатии отметил, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами. "Пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе", - добавил министр.
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никарагуа, ялта, россия, сергей лавров, в мире
Никарагуа, Ялта, Россия, Сергей Лавров, В мире
Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение

Лавров: готовится побратимское соглашение между никарагуанской Гранадой и Ялтой

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты
Вид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты. Архивное фото
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МАНАГУА, 20 апр - РИА Новости. Ялта и никарагуанский город Гранада готовят побратимское соглашение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Сейчас готовится соглашение о побратимских связях между Гранадой и Ялтой", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа.
Глава российской дипломатии отметил, что Россия рада интенсивному развитию связей между Никарагуа и российскими регионами.
"Пару лет назад было открыто почетное консульство Никарагуа в Симферополе", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на пресс-конференции по итогам встречи. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
30 марта, 14:02
 
НикарагуаЯлтаРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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