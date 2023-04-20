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В Якутске с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод - РИА Новости, 20.04.2023
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18:14 20.04.2023 (обновлено: 18:19 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/yakutsk-1866714147.html
В Якутске с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод
В Якутске с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод - РИА Новости, 20.04.2023
В Якутске с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод
Более 14 тысяч кубометров талых вод откачано с улиц Якутска после сильнейших снегопадов, сообщил глава города на брифинге регионального оперативного штаба. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:14
2023-04-20T18:19
жкх
якутск
евгений григорьев
россия
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ЯКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Более 14 тысяч кубометров талых вод откачано с улиц Якутска после сильнейших снегопадов, сообщил глава города на брифинге регионального оперативного штаба. В марте в большинстве районов Якутии выпало от 2 до 4 месячных норм осадков, а в Якутске количество осадков почти в пять раз превысило среднее многолетнее значение. С потеплением на улицах города и во дворах домов образовались глубокие лужи. По поручению первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова региональные министерства и промышленные компании оказывают управам практическую помощь по откачке луж и вывозу снега. Как отметил глава Якутска Евгений Григорьев, на откачку талых вод вышли порядка 60 ассенизаторских машин, из них 10 привлечено министерствами и ведомствами. "За весь период откачано более 14 тысяч кубов талых вод, в том числе 2,8 тысячи кубов только за последние сутки", - доложил градоначальник. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Якутске в ближайшие сутки прогнозируется погода без осадков, ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов ниже ноля, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов.
https://ria.ru/20230420/medvezhonok-1866560990.html
https://ria.ru/20230418/yama-1866163597.html
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жкх, якутск, евгений григорьев, россия
ЖКХ, Якутск, Евгений Григорьев, Россия
В Якутске с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод

В Якутске после снегопадов с улиц откачали более 14 тысяч кубометров талых вод

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Более 14 тысяч кубометров талых вод откачано с улиц Якутска после сильнейших снегопадов, сообщил глава города на брифинге регионального оперативного штаба.
В марте в большинстве районов Якутии выпало от 2 до 4 месячных норм осадков, а в Якутске количество осадков почти в пять раз превысило среднее многолетнее значение. С потеплением на улицах города и во дворах домов образовались глубокие лужи. По поручению первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова региональные министерства и промышленные компании оказывают управам практическую помощь по откачке луж и вывозу снега.
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Как отметил глава Якутска Евгений Григорьев, на откачку талых вод вышли порядка 60 ассенизаторских машин, из них 10 привлечено министерствами и ведомствами. "За весь период откачано более 14 тысяч кубов талых вод, в том числе 2,8 тысячи кубов только за последние сутки", - доложил градоначальник.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Якутске в ближайшие сутки прогнозируется погода без осадков, ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов ниже ноля, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов.
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